Готував удари по Миколаєву в обхід ППО: СБУ затримала російського інформатора

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби ворога отримати актуальні дані про оборону Миколаєва. За результатами роботи на випередження в обласному центрі затримано 31-річного місцевого інформатора РФ, який коригував удари по захисниках портового міста.

– Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.

В обхід ППО

Аби ворог міг здійснювати обстріли в обхід ППО, затриманий одночасно намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп.

Усю додаткову інформацію зловмисник випитував у своїх знайомих – місцевих жителів – під час побутових розмов.

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Співробітники СБУ викрили зловмисника на початкових етапах його розвідувальної діяльності, задокументували її та провели заходи для гарантування безпеки локацій Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації контррозвідка Служби безпеки затримала фігуранта в його будинку в Миколаєві.

Робота на зрадника

Згідно з матеріалами справи, інформатор працював на зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім Лохматий), який переховується в Донецьку і працює одразу на дві ворожі спецслужби: ФСБ і військову розвідку РФ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила вже понад 30 інформаторів із мережі Лохматого.

Під час обшуку в затриманого вилучено комп’ютерну техніку та телефон із доказами його підривної діяльності на користь окупантів.

Загрожує до 12 років

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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