Минобороны разрешило использование в армии отечественного робота Вислюк

Вооруженные силы Украины смогут использовать новый роботизированный комплекс Вислюк отечественного производства. Министерство обороны уже официально разрешило его применение в армии.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Роботизированный комплекс Вислюк допущен к эксплуатации в ВСУ

Комплекс Вислюк — это наземный робот, созданный украинскими инженерами по заказу военных. Он небольшой, легко помещается в микроавтобус или на прицеп.

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Робот имеет два бесшумных электродвигателя и металлические гусеницы, которые позволяют ему уверенно ехать по бездорожью, песку или грязи.

Он способен перевозить до 200 кг груза. Электродвигатели имеют достаточную мощность, чтобы выполнять эвакуационные задачи, например, вытащить из болота внедорожник.

Робот создается в нескольких версиях. Его можно использовать для доставки вещей, эвакуации, минирования или установки инженерных заграждений.

Также Вислюк может перевозить оборудование для связи, наблюдения или даже боевые модули.

Он управляется каналами, которые устойчивы к вражеским РЭБ. При необходимости его можно оборудовать оптоволоконным модулем.

Роботизированный комплекс способен выполнять задачи в любых погодных условиях, а заряд батареи позволяет ему двигаться несколько часов на полной скорости.

Источник : Минобороны

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