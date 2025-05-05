Міноборони дозволило використання в армії вітчизняного робота Віслюк

Збройні сили України зможуть використовувати новий роботизований комплекс Віслюк вітчизняного виробництва. Міністерство оборони вже офіційно дозволило його застосування в армії.

Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Роботизований комплекс Віслюк допущено до експлуатації в ЗСУ

Комплекс Віслюк – це наземний робот, створений українськими інженерами на замовлення військових. Він невеликий, легко поміщається в мікроавтобус або на причіп.

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Робот має два безшумні електродвигуни та металеві гусениці, що дають йому змогу впевнено їхати по бездоріжжю, піску чи бруду.

Він здатен перевозити до 200 кг вантажу. Електродвигуни мають достатню потужність, щоб виконувати евакуаційні завдання, наприклад, витягнути з болота позашляховик.

Робот створюється в кількох версіях. Його можна використовувати для доставки речей, евакуації, мінування або встановлення інженерних загороджень.

Також Віслюк може перевозити обладнання для зв’язку, спостереження або навіть бойові модулі.

Він керується каналами, які стійкі до ворожих РЕБ. За потреби його можна обладнати оптоволоконним модулем.

Роботизований комплекс здатен виконувати завдання за будь-яких погодних умов, а заряд батареї дає йому змогу рухатися кілька годин на повній швидкості.

Джерело : Міноборони

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