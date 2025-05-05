РФ ночью атаковала Украину Искандерами и 116 дронами: результат работы ПВО

В ночь на понедельник, 5 апреля, РФ атаковала Украину дронами по четырем направлениям. Были запущены 116 беспилотников и баллистические ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Известно, что с 23:00 враг атаковал Сумщину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.

Сейчас смотрят

К тому же, 116 ударных БпЛА и беспилотники-имитаторы других типов были запущены Россией из районов: Курск, Орел, Миллерово и Приморск, что на оккупированной части Запорожской области.

Воздушные силы сбили 42 БпЛА

По состоянию на 09:00 5 мая, подтверждено сбитие 42 ударных дронов типа Шахед и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны. Кроме того, 21 вражеский беспилотник-имитатор был локационно утрачен без негативных последствий.

Нападение противника с воздуха отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате вражеской атаки пострадали Сумская и Донецкая области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 166-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Силы обороны юга Украины

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.