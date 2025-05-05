РФ ночью атаковала Украину Искандерами и 116 дронами: результат работы ПВО
В ночь на понедельник, 5 апреля, РФ атаковала Украину дронами по четырем направлениям. Были запущены 116 беспилотников и баллистические ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Известно, что с 23:00 враг атаковал Сумщину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.
К тому же, 116 ударных БпЛА и беспилотники-имитаторы других типов были запущены Россией из районов: Курск, Орел, Миллерово и Приморск, что на оккупированной части Запорожской области.
Воздушные силы сбили 42 БпЛА
По состоянию на 09:00 5 мая, подтверждено сбитие 42 ударных дронов типа Шахед и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны. Кроме того, 21 вражеский беспилотник-имитатор был локационно утрачен без негативных последствий.
Нападение противника с воздуха отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате вражеской атаки пострадали Сумская и Донецкая области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 166-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Силы обороны юга Украины