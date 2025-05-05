РФ вночі атакувала Україну Іскандерами та 116 дронами: результат роботи ППО

У ніч на понеділок, 5 квітня, РФ атакувала Україну дронами з чотирьох напрямків. Було запущено 116 безпілотників та балістичні ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що з 23:00 4 травня ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами Іскандер-М/ KN-23 із Курської області.

Зараз дивляться

До того ж, 116 ударних БпЛА та безпілотники-імітатори інших типів були запущені Росією із районів: Курськ, Орел, Міллерово та Приморськ, що на окупованій частині Запорізької області.

Повітряні сили збили 42 БпЛА

Станом на 09:00 5 травня, підтверджено збиття 42 ударних дронів типу Шахед та безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни. Крім того, 21 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений, без негативних наслідків.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті ворожої атаки постраждали Сумська та Донецька області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сили оборони півдня України

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.