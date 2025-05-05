РФ вночі атакувала Україну Іскандерами та 116 дронами: результат роботи ППО
У ніч на понеділок, 5 квітня, РФ атакувала Україну дронами з чотирьох напрямків. Було запущено 116 безпілотників та балістичні ракети.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Відомо, що з 23:00 4 травня ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами Іскандер-М/ KN-23 із Курської області.
До того ж, 116 ударних БпЛА та безпілотники-імітатори інших типів були запущені Росією із районів: Курськ, Орел, Міллерово та Приморськ, що на окупованій частині Запорізької області.
Повітряні сили збили 42 БпЛА
Станом на 09:00 5 травня, підтверджено збиття 42 ударних дронів типу Шахед та безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни. Крім того, 21 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений, без негативних наслідків.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
У результаті ворожої атаки постраждали Сумська та Донецька області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сили оборони півдня України