В Совете оружейников объяснили, чем отличается подход к производству оружия в Украине и РФ
Игорь Федирко, исполнительный директор Украинского совета оружейников, указал на важные отличия между производством беспилотников в Украине и России.
Об этом он сказал в интервью Укринформу.
Сравнение производства дронов в Украине и РФ
По его словам, в России используют постсоветскую систему унификации.
Они используют всего пять основных моделей БпЛА:
- главный ударный – Шахед;
- вспомогательный ударный – Ланцет;
- разведывательные – Орлан-10 и Орлан-30;
- ударно-разведывательный Форпост.
Каждый беспилотник постоянно модернизируется и усовершенствуется.
Украина же выбрала другой подход, который позволяет частному сектору создавать различные беспилотные системы для решения конкретных задач.
В настоящее время в Украине существует более 15 моделей разведывательных БпЛА и многочисленные варианты FPV-дронов.
Украинские разработчики создают бомбардировщики, разведывательные дроны, разведывательно-ударные дроны-ракеты, антидроны, а также другие инновационные системы.
Федирко также отметил, что в России ситуация с другими видами техники схожа: у них есть ограниченное количество моделей, например БМП-3, которые при повреждении восстанавливаются за счет замены деталей на идентичные части.
Такой подход позволяет повторно использовать ту же технологию, что делает их производство менее гибким по сравнению с украинским.
Напомним, в Украине более 60 отечественных производителей компонентов к любой военной технике.