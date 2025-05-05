В Совете оружейников объяснили, чем отличается подход к производству оружия в Украине и РФ

Игорь Федирко, исполнительный директор Украинского совета оружейников, указал на важные отличия между производством беспилотников в Украине и России.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

Сравнение производства дронов в Украине и РФ

По его словам, в России используют постсоветскую систему унификации.

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Они используют всего пять основных моделей БпЛА:

главный ударный – Шахед;

вспомогательный ударный – Ланцет;

разведывательные – Орлан-10 и Орлан-30;

ударно-разведывательный Форпост.

Каждый беспилотник постоянно модернизируется и усовершенствуется.

Украина же выбрала другой подход, который позволяет частному сектору создавать различные беспилотные системы для решения конкретных задач.

В настоящее время в Украине существует более 15 моделей разведывательных БпЛА и многочисленные варианты FPV-дронов.

Украинские разработчики создают бомбардировщики, разведывательные дроны, разведывательно-ударные дроны-ракеты, антидроны, а также другие инновационные системы.

Федирко также отметил, что в России ситуация с другими видами техники схожа: у них есть ограниченное количество моделей, например БМП-3, которые при повреждении восстанавливаются за счет замены деталей на идентичные части.

Такой подход позволяет повторно использовать ту же технологию, что делает их производство менее гибким по сравнению с украинским.

Напомним, в Украине более 60 отечественных производителей компонентов к любой военной технике.

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