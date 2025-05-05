В Україні вже понад 60 вітчизняних виробників компонентів до будь-якої військової техніки – Федірко

Україна поступово вибудовує власну військово-промислову незалежність. Вже є понад 60 вітчизняних виробників компонентів до будь-якої військової техніки.

Про це заявив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Від FPV до наземної робототехніки

– Як сказав президент, власним виробництвом ми закриваємо 40% потреб армії. Тепер уже можна констатувати факт, що в нас є FPV-дрони, які на 70–100% складаються з української компонентної бази. І це надихає, — каже Федірко.

Українська промисловість нарощує міць не лише в безпілотниках.

Зараз дивляться

За словами виконавчого директора, країна поступово посилює позиції в таких сегментах, як наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби.

– Так, ми все ще залежимо від імпорту компонентної бази, але в нас уже є понад 60 вітчизняних виробників компонентів, деталей до будь-якої військової техніки, дронів, роботизованих комплексів, і кількість цих компаній зростає, — зазначає він.

Проте попри досягнення, деякі напрямки залишаються вразливими.

– Я б сказав, що ми сильно залежимо від засобів протиракетної та протиповітряної оборони. Це правда. Також відчуваємо певну нестачу вибухових речовин, порохів, гексогенових сполук, прекурсорів, — визнає Федірко.

Ці проблеми — глобальні, додає експерт, оскільки багато країн готуються до можливих масштабних конфліктів, що створює дефіцит на світовому ринку.

– Упевнений, що незабаром Україна зможе налагодити й власне виробництво deep tech – високотехнологічне інноваційне виробництво компонентів для, скажімо так, компонентів, — говорить Федірко.

Йдеться, зокрема, про мікроконтролери, чипи, системи зв’язку для дронів, оптичну навігацію — все, що сьогодні здебільшого залежить від імпорту з технологічно розвинених країн.

Нагадаємо, на 2025 рік уряд заклав на виробництво озброєння та військової техніки понад 55 млрд грн.

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