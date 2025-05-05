В Украине уже более 60 отечественных производителей компонентов любой военной техники — Федирко

Украина постепенно выстраивает свою военно-промышленную независимость. Уже есть более 60 отечественных производителей компонентов любой военной техники.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

От FPV к наземной робототехнике

– Как сказал президент, собственным производством мы закрываем 40% потребностей армии. Теперь уже можно констатировать факт, что у нас есть FPV-дроны, которые на 70–100% состоят из украинской компонентной базы. И это вдохновляет, – говорит Федирко.

Украинская промышленность увеличивает мощь не только в беспилотниках.

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По словам исполнительного директора, страна постепенно усиливает позиции в таких сегментах как наземные роботизированные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.

– Да, мы все еще зависим от импорта компонентной базы, но у нас уже есть более 60 отечественных производителей компонентов, деталей к любой военной технике, дронам, роботизированным комплексам, и количество этих компаний растет, – отмечает он.

Однако, несмотря на достижения, некоторые направления остаются уязвимыми.

– Я бы сказал, что мы сильно зависим от средств противоракетной и противовоздушной обороны. Это верно. Также ощущаем определенную нехватку взрывчатых веществ, порохов, гексогенных соединений, прекурсоров, признает Федирко.

Эти проблемы глобальные, добавляет эксперт, поскольку многие страны готовятся к возможным масштабным конфликтам, что создает дефицит на мировом рынке.

– Уверен, что вскоре Украина сможет наладить и собственное производство deep tech – высокотехнологичное инновационное производство компонентов для, скажем так, компонентов, – говорит Федирко.

Речь идет, в частности, о микроконтроллерах, чипах, системах связи для дронов, оптической навигации — все, что сегодня в основном зависит от импорта из технологически развитых стран.

Напомним, на 2025 год правительство заложило на производство вооружения и военной техники более 55 млрд. грн.

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