У Раді зброярів пояснили, чим відрізняється підхід до виробництва зброї в Україні та РФ
Ігор Федірко, виконавчий директор Української ради зброярів, вказав на важливі відмінності між виробництвом безпілотників в Україні та Росії.
Про це він сказав в інтервʼю Укрінформ.
Порівняння виробництва дронів в Україні та РФ
За його словами, в Росії застосовують пострадянську систему уніфікації.
Вони використовують загалом п’ять основних моделей БпЛА:
- головний ударний — Шахед;
- поміжний ударний — Ланцет;
- розвідувальні — Орлан-10 та Орлан-30;
- ударно-розвідувальний Форпост.
Кожен безпілотник постійно модернізується і вдосконалюється.
Натомість Україна обрала інший підхід, який дає змогу приватному сектору створювати різноманітні безпілотні системи для вирішення конкретних завдань.
Наразі в Україні існує понад 15 моделей розвідувальних БпЛА та численні варіанти FPV-дронів.
Українські розробники створюють бомбардувальники, розвідувальні дрони, розвідувально-ударні дрони-ракети, антидрони, а також інші інноваційні системи.
Федірко також зазначив, що у Росії ситуація з іншими видами техніки є подібною: у них є обмежена кількість моделей, наприклад БМП-3, які при пошкодженні відновлюються шляхом заміни деталей на ідентичні частини.
Такий підхід дозволяє повторно використовувати ту саму технологію, що робить їх виробництво менш гнучким у порівнянні з українським.
Нагадаємо, в Україні є понад 60 вітчизняних виробників компонентів до будь-якої військової техніки.