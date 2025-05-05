У Раді зброярів пояснили, чим відрізняється підхід до виробництва зброї в Україні та РФ

Ігор Федірко, виконавчий директор Української ради зброярів, вказав на важливі відмінності між виробництвом безпілотників в Україні та Росії.

Про це він сказав в інтервʼю Укрінформ.

Порівняння виробництва дронів в Україні та РФ

За його словами, в Росії застосовують пострадянську систему уніфікації.

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Вони використовують загалом п’ять основних моделей БпЛА:

головний ударний — Шахед;

поміжний ударний — Ланцет;

розвідувальні — Орлан-10 та Орлан-30;

ударно-розвідувальний Форпост.

Кожен безпілотник постійно модернізується і вдосконалюється.

Натомість Україна обрала інший підхід, який дає змогу приватному сектору створювати різноманітні безпілотні системи для вирішення конкретних завдань.

Наразі в Україні існує понад 15 моделей розвідувальних БпЛА та численні варіанти FPV-дронів.

Українські розробники створюють бомбардувальники, розвідувальні дрони, розвідувально-ударні дрони-ракети, антидрони, а також інші інноваційні системи.

Федірко також зазначив, що у Росії ситуація з іншими видами техніки є подібною: у них є обмежена кількість моделей, наприклад БМП-3, які при пошкодженні відновлюються шляхом заміни деталей на ідентичні частини.

Такий підхід дозволяє повторно використовувати ту саму технологію, що робить їх виробництво менш гнучким у порівнянні з українським.

Нагадаємо, в Україні є понад 60 вітчизняних виробників компонентів до будь-якої військової техніки.

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