В Украине запускают ДНК-базу для возвращения пропавших украинских детей домой

Стартовала общенациональная информационная инициатива под названием Вернем украинских детей домой, в рамках которой создается централизованная ДНК-база данных родственников детей, которые были похищены россиянами.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины.

Создание национальной ДНК-базы родственников пропавших детей

— Сегодня начинается общенациональная кампания, целью которой является создание единой национальной ДНК-базы данных родственников пропавших детей. Это важно, ведь даже когда ребенок получает новые документы и ему меняют личные данные, генетическая информация остается единственной неизменной основой для установления родственных связей и настоящей идентичности, — отмечается в заявлении.

МВД обращается к родственникам детей, похищенных российскими оккупантами, с просьбой предоставить образцы ДНК.

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В то же время граждан призывают информировать полицию при наличии любой информации о несовершеннолетних, которые были насильно перемещены или депортированы с временно оккупированных территорий.

На официальном сайте МВД опубликована пошаговая инструкция для желающих присоединиться к инициативе, а также список контактов региональных центров поддержки.

— Этот инструмент способен работать не только сегодня, но и через много лет. Каждый ребенок имеет право вернуться домой и восстановить свою идентичность, — добавили в сообщении.

Реализацию кампании Вернем украинских детей домой осуществляет МВД совместно с уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Нацполицией Украины, в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.

Также к инициативе присоединились Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (МКЗБ). Ее воплощение стало возможным благодаря поддержке правительств Канады и Нидерландов.

Напомним, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконного вывоза украинских детей.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой действия по депортации украинских детей были признаны актом геноцида.

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