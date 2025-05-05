В Україні запускають ДНК-базу для повернення зниклих українських дітей додому

Стартувала загальнонаціональна інформаційна ініціатива під назвою Повернемо українських дітей додому, у рамках якої створюється централізована ДНК-база даних родичів дітей, що були викрадені росіянами.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.

Створення національної ДНК-бази родичів зниклих дітей

– Сьогодні розпочинається загальнонаціональна кампанія, яка має на меті створення єдиної національної ДНК-бази даних родичів зниклих дітей. Це важливо, адже навіть коли дитина отримує нові документи та їй змінюють особисті дані, генетична інформація залишається єдиною незмінною основою для встановлення родинних зв’язків та справжньої ідентичності, – наголошено у заяві.

МВС звертається до родичів дітей, викрадених російськими окупантами, із проханням надати зразки ДНК.

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Водночас громадян закликають інформувати поліцію у разі наявності будь-якої інформації про неповнолітніх, які були насильно переміщені або депортовані з тимчасово окупованих територій.

МВС надало інструкцію для охочих долучитися

На офіційному сайті МВС опубліковано покрокову інструкцію для охочих долучитися до ініціативи, а також список контактів регіональних центрів підтримки.

– Цей інструмент здатен працювати не лише сьогодні, а й через багато років. Кожна дитина має право повернутися додому та відновити свою ідентичність, – додали в повідомленні.

Реалізацію кампанії Повернемо українських дітей додому здійснює МВС України спільно з уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Нацполіцією України в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA.

Також до ініціативи долучилися Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКЗБ). Її втілення стало можливим завдяки підтримці урядів Канади та Нідерландів.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової через незаконне вивезення українських дітей.

27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій дії з депортації українських дітей були визнані актом геноциду.

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