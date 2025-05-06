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Юлия Захарченко, редактор ленты

За два года программой єВідновлення воспользовались почти 100 тыс. семей — Шмыгаль

Кабінет міністрів, Кабмін, Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

За два года государственной программой помощи для владельцев поврежденного и уничтоженного жилья єВідновлення воспользовались почти 100 тыс. украинских семей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Компенсация за поврежденное жилье по программе єВідновлення

По словам Шмыгаля, государственной программе єВідновлення исполняется уже два года.

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Он рассказал, что за это время программой воспользовались почти 100 тыс. украинских семей. Они получили средства для восстановления поврежденных домов или приобрели новые за жилищные сертификаты.

— Помощь семьям на ремонт поврежденного жилья уже составляет 9,8 млрд грн, — рассказал премьер-министр Украины.

Шмыгаль отметил, что государство дало возможность сгенерировать 17,4 тыс. жилищных сертификатов на сумму более 25 млрд грн. В то же время получено почти 1 тыс. заявлений на выплаты для строительства нового жилья на собственном земельном участке.

Премьер-министр добавил, что по программе єВідновлення уже доступны компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и возможность оплатить жилищным сертификатом первый взнос по ипотеке єОселя.

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Ипотека в Украине, Война в Украине, ВПО, Денис Шмыгаль, Житло в Україні
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