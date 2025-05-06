За два роки програмою єВідновлення скористалися майже 100 тис. сімей – Шмигаль

За два роки державною програмою допомоги для власників пошкодженого та знищеного житла єВідновлення скористалися майже 100 тис. українських родин.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Компенсація за пошкоджене житло за програмою єВідновлення

За словами Шмигаля, державній програмі єВідновлення виповнюється вже два роки.

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Він розповів, що за цей час програмою скористалися майже 100 тис. українських родин. Вони отримали кошти для відновлення пошкоджених домівок або придбали нові за житлові сертифікати.

– Допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже становить 9,8 млрд грн, – розповів прем’єр-міністр України.

Шмигаль зазначив, що держава дала можливість згенерувати 17,4 тис. житлових сертифікатів на суму понад 25 млрд грн. Водночас отримано майже 1 тис. заяв на виплати для будівництва нового житла на власній земельній ділянці.

Прем’єр-міністр додав, що за програмою єВідновлення вже доступні компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та можливість оплатити житловим сертифікатом перший внесок за іпотекою єОселя.

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