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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

За два роки програмою єВідновлення скористалися майже 100 тис. сімей – Шмигаль

Кабінет міністрів, Кабмін, Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

За два роки державною програмою допомоги для власників пошкодженого та знищеного житла єВідновлення скористалися майже 100 тис. українських родин.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Компенсація за пошкоджене житло за програмою єВідновлення

За словами Шмигаля, державній програмі єВідновлення виповнюється вже два роки.

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Він розповів, що за цей час програмою скористалися майже 100 тис. українських родин. Вони отримали кошти для відновлення пошкоджених домівок або придбали нові за житлові сертифікати.

– Допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже становить 9,8 млрд грн, – розповів прем’єр-міністр України.

Шмигаль зазначив, що держава дала можливість згенерувати 17,4 тис. житлових сертифікатів на суму понад 25 млрд грн. Водночас отримано майже 1 тис. заяв на виплати для будівництва нового житла на власній земельній ділянці.

Прем’єр-міністр додав, що за програмою єВідновлення вже доступні компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та можливість оплатити житловим сертифікатом перший внесок за іпотекою єОселя.

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Іпотека в Україні, Війна в Україні, ВПО, Денис Шмигаль, Житло в Україні
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