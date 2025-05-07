Коли літні канікули у 2025 в Україні — дата початку та закінчення

Згідно з постановою № 841 Кабінету міністрів, у закладах загальної середньої освіти тривалість навчального року буде з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року.

Коли розпочнуться літні канікули 2025 у школах України — читайте на Фактах ICTV.

Коли літні канікули 2025 — дата

Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України (МОН), навчальний рік у 2025 році завершується 30 травня. Цього дня в більшості шкіл пролунає останній дзвоник, після чого розпочнуться літні канікули, які триватимуть до 31 серпня.

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Однак варто зазначити, що через військові дії, можливі перебої з електропостачанням та зважаючи на безпекову ситуацію, школи можуть самостійно коригувати тривалість і дати канікул, адаптуючи їх до певних умов.

Тобто педагогічна рада кожного навчального закладу має право самостійно визначати структуру та тривалість навчального року в межах дат, затверджених урядом.

Протягом навчального року тривалість канікул має бути мінімум 30 календарних днів.

Графік канікул на 2024-2025 рік має такий вигляд:

осінні канікули — з 28 жовтня до 3 листопада 2024 року;

зимові канікули — з 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року;

весняні канікули — з 24 березня до 30 березня 2025 року.

Літні канікули 2025 року в Україні триватимуть із 30 травня до 31 серпня.

Це найтриваліший та найбажаніший відпочинок для школярів, адже це час подорожей, відвідування таборів та відпочинку на природі.

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