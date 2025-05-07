Мы имеем силу, чтобы выиграть мир: Ермак рассказал, при каких условиях Украина готова к переговорам с РФ

Украина готова сесть за стол переговоров, но только при условии непосредственного участия в процессе России.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак о переговорах Украины с Россией

— Мы хотим мира, но его наступление зависит не только от нас. Если бы все зависело от Украины — эта война уже давно была бы завершена. Реальность такова, что Россия не демонстрирует искреннего желания остановить агрессию, — утверждает Ермак.

По его словам, более 50 дней назад президент США Дональд Трамп предложил полное 30-дневное прекращение огня, на которое согласилась Украина.

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Однако Россия ответила на это предложение трехдневным “перемирием на парад”, обратил внимание руководитель Офиса президента.

Ермак утверждает, что Украина готова к переговорам, но только после полноценного прекращения огня.

Такой позиции придерживаются Украина, США и другие страны Европы, подчеркнул он.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина не торгует своей независимостью, а наши “красные линии” — это Конституция, международное право и Устав ООН.

— Мы никогда не признаем оккупацию наших территорий. Однако мы реалисты. Понимаем, что некоторые вопросы придется обсуждать за столом переговоров. Мы к этому готовы, если туда придет и Россия, — резюмировал Ермак.

По его словам, Украина продолжает борьбу, ведь у нас нет другой страны. Украина имеет силу, чтобы выиграть не только войну, но и мир, убежден руководитель Офиса президента.

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