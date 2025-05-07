Ми маємо силу, щоб виграти мир: Єрмак розповів, за яких умов Україна готова до переговорів з РФ

Україна готова сісти за стіл переговорів, але лише за умови безпосередньої участі у процесі Росії.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак про переговори України з Росією

– Ми хочемо миру, але його настання залежить не лише від нас. Якби все залежало від України – ця війна вже давно була б завершена. Реальність така, що Росія не демонструє щирого бажання зупинити агресію, – стверджує Єрмак.

За його словами, понад 50 днів тому президент США Дональд Трамп запропонував повне 30-денне припинення вогню, на яке погодилася Україна.

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Проте Росія відповіла на цю пропозицію триденним “перемир’ям на парад”, звернув увагу керівник Офісу президента.

Єрмак стверджує, що Україна готова до переговорів, але лише після повноцінного припинення вогню.

Такої позиції дотримуються Україна, США та інші країни Європи, наголосив він.

Керівник Офісу президента наголосив, що Україна не торгує своєю незалежністю, а наші “червоні лінії” — це Конституція, міжнародне право і Статут ООН.

– Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. Проте ми реалісти. Розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові, якщо туди прийде і Росія, – резюмував Єрмак.

За його словами, Україна продовжує боротьбу, адже в нас немає іншої країни. Україна має силу, щоб виграти не лише війну, а й мир, переконаний керівник Офісу президента.

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