Установлен антирекорд: сколько денег заплатили киевляне за парковку в апреле

В Департаменте территориального контроля Киева отчитались, сколько денег киевляне заплатили за парковку в апреле 2025 года.

Размеры штрафов за нарушение парковки

Неправильная парковка остается распространенным правонарушением среди жителей столицы и гостей города. Автомобили часто оставляют под запрещающими знаками, на тротуарах, возле остановок, а также на зеленых зонах. Инспекторы по парковке борются c нарушителями, в частности с помощью наложения штрафов на водителей.

Размеры штрафов за нарушение правил парковки в Киеве варьируются в зависимости от типа нарушения и составляют:

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255 грн — за большинство случаев неправильной парковки;

340 грн — за парковку с нарушением требований дорожных знаков;

340 — 510 грн — за парковку на местах для электромобилей;

680 грн — за повторное нарушение или создание препятствий другим участникам движения;

1020 — 1700 грн — за парковку на местах, предусмотренных для людей с инвалидностью.

Чтобы избежать наказания, важно тщательно подходить к выбору места для парковки и оставлять авто в предусмотренном правилами месте.

Штрафы за парковку в Киеве в апреле 2025 года: сколько денег заплатили киевляне

В апреле 2025 года киевляне уплатили рекордные суммы штрафов, связанные с неправильной парковкой. Об этом сообщила Инспекция по парковке города Киева.

Общая сумма поступлений в городской бюджет от оплат за парковку составила 9,79 млн грн, что является рекордом для столицы.

Отмечается, что в марте было зафиксировано 141 тыс. нарушений правил парковки. Из них почти 41 тыс. водителей получили штраф.

В Киеве в апреле 2025 года штрафы за парковку составили 13,5 млн грн. При этом около 1 000 автомобилей отправили на штрафплощадку.

Департамент территориального контроля города Киева призывает граждан парковаться правильно и не нарушать установленные правила. Иначе придется получить наказание и оплатить штраф.

Фото: Департамент территориального контроля города Киева

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