Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій
Статті
Головна роль на полі бою: як змінилась українська піхота та чого потребує для більшої ефективності
Бекхем святкував ювілей без старшого сина – конфлікт загострюється
Інфографіка
Статки та нерухомість Даніеля Дюбуа: скільки заробляє Динаміт
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Встановлено антирекорд: скільки грошей сплатили кияни за парковку у квітні

штрафи за парковку у Києві у квітні 2025

У Департаменті територіального контролю Києва відзвітували, скільки грошей кияни сплатили за паркування у квітні 2025 року.

Розміри штрафів за порушення паркування

Неправильне паркування залишається поширеним правопорушенням серед мешканців столиці та гостей міста. Автомобілі часто залишають під заборонними знаками, на тротуарах, біля зупинок, а також на зелених зонах. Інспектори з паркування борються з порушниками, зокрема за допомогою штрафування водіїв.

Розміри штрафів за порушення правил паркування в Києві варіюються залежно від типу порушення та становлять:

Зараз дивляться
  • 255 грн — за більшість випадків неправильного паркування;
  • 340 грн — за паркування з порушенням вимог дорожніх знаків;
  • 340 – 510 грн — за паркування на місцях для електромобілів;
  • 680 грн — за повторне порушення або створення перешкод іншим учасникам руху;
  • 1020 – 1700 грн — за паркування на місцях, передбачених для людей з інвалідністю.

Щоб уникнути покарання, важливо ретельно підходити до вибору місця для паркування та залишати авто у передбаченому правилами місці.

Штрафи за паркування у Києві у квітні 2025 року: скільки грошей сплатили кияни

У квітні 2025 року кияни сплатили рекордні суми штрафів, пов’язані з неправильним паркуванням. Про це повідомила Інспекція з паркування міста Київ.

Загальна сума надходжень до міського бюджету від оплат за паркування становить 9,79 млн грн, що є рекордом для столиці.

Зазначається, що у березні було зафіксовано 141 тис. порушень правил паркування. З них майже 41 тис. водіїв отримали штраф.

У Києві у квітні 2025 року штрафи за паркування становили 13,5 млн грн. При цьому близько 1 000 автомобілів відправили на штрафмайданчик.

Департамент територіального контролю міста Київ закликає громадян паркуватися правильно та не порушувати встановлених правил. Інакше доведеться отримати покарання та сплатити штраф.

Читайте також
Штраф за паркування на велодоріжках 2025: розмір та коли накладається
штраф за паркування на велодоріжках

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва

водії, Водій, Гроші, Штраф, Штрафи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь