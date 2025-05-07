Встановлено антирекорд: скільки грошей сплатили кияни за парковку у квітні

У Департаменті територіального контролю Києва відзвітували, скільки грошей кияни сплатили за паркування у квітні 2025 року.

Розміри штрафів за порушення паркування

Неправильне паркування залишається поширеним правопорушенням серед мешканців столиці та гостей міста. Автомобілі часто залишають під заборонними знаками, на тротуарах, біля зупинок, а також на зелених зонах. Інспектори з паркування борються з порушниками, зокрема за допомогою штрафування водіїв.

Розміри штрафів за порушення правил паркування в Києві варіюються залежно від типу порушення та становлять:

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255 грн — за більшість випадків неправильного паркування;

340 грн — за паркування з порушенням вимог дорожніх знаків;

340 – 510 грн — за паркування на місцях для електромобілів;

680 грн — за повторне порушення або створення перешкод іншим учасникам руху;

1020 – 1700 грн — за паркування на місцях, передбачених для людей з інвалідністю.

Щоб уникнути покарання, важливо ретельно підходити до вибору місця для паркування та залишати авто у передбаченому правилами місці.

Штрафи за паркування у Києві у квітні 2025 року: скільки грошей сплатили кияни

У квітні 2025 року кияни сплатили рекордні суми штрафів, пов’язані з неправильним паркуванням. Про це повідомила Інспекція з паркування міста Київ.

Загальна сума надходжень до міського бюджету від оплат за паркування становить 9,79 млн грн, що є рекордом для столиці.

Зазначається, що у березні було зафіксовано 141 тис. порушень правил паркування. З них майже 41 тис. водіїв отримали штраф.

У Києві у квітні 2025 року штрафи за паркування становили 13,5 млн грн. При цьому близько 1 000 автомобілів відправили на штрафмайданчик.

Департамент територіального контролю міста Київ закликає громадян паркуватися правильно та не порушувати встановлених правил. Інакше доведеться отримати покарання та сплатити штраф.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва

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