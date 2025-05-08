Количество жертв атаки на Марганец 23 апреля возросло до 10 – ОВА

Количество жертв атаки на Марганец Днепропетровской области 23 апреля возросло до десяти.

Об этом 8 мая сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Марганец 23 апреля: возросло количество жертв

8 мая, спустя полмесяца после атаки на Марганец, возросло количество жертв.

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По словам Сергея Лысака, в больнице скончался 59-летний пострадавший.

– В целом та атака оборвала жизнь 10 человек. Соболезнования семьям, потерявшим близких из-за российского террора, – написал глава ОВА.

Напомним, что 23 апреля российские войска ударили дроном-камикадзе по автобусу с работниками горнообогатительного комбината.

Вражеская атака тогда унесла жизни девяти человек – восьми женщин и одного мужчины.

51 человек получил ранения. Четверо были в тяжелом состоянии.

8 мая один из тяжелораненых мужчин скончался.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

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