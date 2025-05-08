Количество жертв атаки на Марганец 23 апреля возросло до 10 – ОВА
Количество жертв атаки на Марганец Днепропетровской области 23 апреля возросло до десяти.
Об этом 8 мая сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Марганец 23 апреля: возросло количество жертв
8 мая, спустя полмесяца после атаки на Марганец, возросло количество жертв.
По словам Сергея Лысака, в больнице скончался 59-летний пострадавший.
– В целом та атака оборвала жизнь 10 человек. Соболезнования семьям, потерявшим близких из-за российского террора, – написал глава ОВА.
Напомним, что 23 апреля российские войска ударили дроном-камикадзе по автобусу с работниками горнообогатительного комбината.
Вражеская атака тогда унесла жизни девяти человек – восьми женщин и одного мужчины.
51 человек получил ранения. Четверо были в тяжелом состоянии.
8 мая один из тяжелораненых мужчин скончался.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак