Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
Кремль тратит $100 млрд, чтобы не остаться на параде в одиночестве — ЦПД
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Татьяна Забожко, редактор ленты

Количество жертв атаки на Марганец 23 апреля возросло до 10 – ОВА

Атака на Марганець 23 квітня 2025

Количество жертв атаки на Марганец Днепропетровской области 23 апреля возросло до десяти.

Об этом 8 мая сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Марганец 23 апреля: возросло количество жертв

8 мая, спустя полмесяца после атаки на Марганец, возросло количество жертв.

Сейчас смотрят

По словам Сергея Лысака, в больнице скончался 59-летний пострадавший.

– В целом та атака оборвала жизнь 10 человек. Соболезнования семьям, потерявшим близких из-за российского террора, – написал глава ОВА.

Напомним, что 23 апреля российские войска ударили дроном-камикадзе по автобусу с работниками горнообогатительного комбината.

Вражеская атака тогда унесла жизни девяти человек – восьми женщин и одного мужчины.

51 человек получил ранения. Четверо были в тяжелом состоянии.

8 мая один из тяжелораненых мужчин скончался.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Прекращение убийств — это задача номер один: Зеленский назвал цель Украины на переговорах
Зеленський

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Днепропетровская область, Дрони, Марганець
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь