РФ атаковала в Марганце автобус: 9 погибших и почти полсотни раненых

Девять человек погибли и 49 получили ранения во время атаки на Марганец 23 апреля.

Обновлено в 15:00.

Атака на Марганец 23 апреля: что известно

Для атаки на Марганец 23 апреля российские войска применили дрон-камикадзе.

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Вражеская атака унесла жизни девяти человек – восьми женщин и одного мужчины.

Число пострадавших постоянно растет. В настоящее время известно о 49 раненых.

31 человек госпитализирован в больницы.

Четверо из них – двое мужчин и две женщины – в тяжелом состоянии.

Отметим, что во время ночной дроновой атаки защитники неба сбили четыре дрона.

Несмотря на это, в результате обстрела в Раевской общине Синельниковского района произошел пожар на аграрном предприятии.

Возгорание сейчас ликвидируют спасатели.

Двое пострадавших мужчин в возрасте 40 и 48 лет будут лечиться амбулаторно.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Лысак, Офис генпрокурора

Фото: Сергей Лысак

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