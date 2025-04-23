РФ атаковала в Марганце автобус: 9 погибших и почти полсотни раненых
Девять человек погибли и 49 получили ранения во время атаки на Марганец 23 апреля.
Обновлено в 15:00.
Атака на Марганец 23 апреля: что известно
Для атаки на Марганец 23 апреля российские войска применили дрон-камикадзе.
Беспилотником оккупанты ударили по автобусу с работниками горнообогатительного комбината.
Вражеская атака унесла жизни девяти человек – восьми женщин и одного мужчины.
Число пострадавших постоянно растет. В настоящее время известно о 49 раненых.
31 человек госпитализирован в больницы.
Четверо из них – двое мужчин и две женщины – в тяжелом состоянии.
Отметим, что во время ночной дроновой атаки защитники неба сбили четыре дрона.
Несмотря на это, в результате обстрела в Раевской общине Синельниковского района произошел пожар на аграрном предприятии.
Возгорание сейчас ликвидируют спасатели.
Двое пострадавших мужчин в возрасте 40 и 48 лет будут лечиться амбулаторно.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сергей Лысак, Офис генпрокурора
Фото: Сергей Лысак