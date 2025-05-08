На один новый — полтора закрытых: почему ФЛП массово уходят с рынка в 2025 году
За первые четыре месяца 2025 года в Украине закрылось почти 120 тыс. ФЛП. Это на 44% больше, чем в прошлом году. Зато новых зарегистрировались только 81,9 тыс. — на 9% меньше, чем в 2024-м.
Впервые за несколько лет закрытий значительно больше, чем открытий. На каждый новый бизнес — 1,5 ликвидированных.
Статистика закрытия ФЛП в Украине
Минус 38 тыс. предпринимателей — именно такая разница между открытыми и закрытыми ФЛП с начала года. В прошлом году все было наоборот: за этот же период открытий было на 7 тыс. больше, чем прекращенных бизнесов.
В марте и апреле ситуация немного выровнялась — количество новых ФЛП начало снова превышать закрытия. В марте — на 1,5 тыс., в апреле — уже на 3,9 тыс. В первую неделю мая вообще зафиксирован рекорд года по состоянию на сейчас — 7 тыс. новых регистраций.
Активнее всего бизнес открывают в следующих регионах:
- Киев — 11,6 тыс. (14,2%),
- Днепропетровская область — 7,8 тыс. (9,6%),
- Львовская область — 6,1 тыс. (7,6%).
Самый низкий показатель — на прифронтовых и оккупированных территориях. Например, на Луганщине за четыре месяца появилось лишь 157 новых ФЛП, что является следствием войны в Украине.
Какие направления ФЛП самые популярные
Предприниматели чаще всего выбирают следующие отрасли:
- розничная торговля — более 25% новых ФЛП (20,7 тыс.),
- IT-сфера — 8,7% (7,1 тыс.)
- оптовая торговля — 7,6% (6,2 тыс.)
Ресурс Опендатабот отмечает, что 61% новых ФЛП открывают женщины.
Причины закрытия ФЛП в Украине
Причина волны закрытий — не внезапное разочарование в бизнесе, а финансовые обязательства, которые вернулись с 1 января. Речь идет о восстановлении уплаты ЕСВ в размере 800 грн ежемесячно, даже для тех, кто не ведет деятельность.
Впрочем, по словам эксперта Олега Гетмана, эти изменения коснулись тех, кто и так почти не работал. Вместе с тем для части активных предпринимателей война и дальше остается серьезной преградой, добавляет аналитик. Низкий спрос, нехватка кадров, отсутствие доступного финансирования и риски обстрелов — все это давит на малый бизнес.
В ближайшие месяцы эксперты прогнозируют стабилизацию ситуации — открытий и закрытий будет примерно поровну. Это будет отличать 2025 год от предыдущих, когда количество новых ФЛП уверенно росло.
Напомним, после изменений в налоговое законодательство 27% предпринимателей еще в прошлом году заявляли, что планируют закрытие. Часть из них уже реализовали это решение.