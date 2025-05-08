На один новий – півтора закритих: чому ФОПи масово йдуть з ринку у 2025 році

За перші чотири місяці 2025 року в Україні закрилося майже 120 тис. ФОПів. Це на 44% більше, ніж торік. Натомість нових зареєструвалися лише 81,9 тис. – на 9% менше, ніж у 2024-му.

Уперше за кілька років закриттів значно більше, ніж відкриттів. На кожен новий бізнес – 1,5 ліквідованих.

Статистика закриття ФОП в Україні

Мінус 38 тис. підприємців – саме така різниця між відкритими й закритими ФОПами з початку року. Торік усе було навпаки: за цей самий період відкриттів було на 7 тис. більше, ніж припинених бізнесів.

Зараз дивляться

У березні та квітні ситуація трохи вирівнялась – кількість нових ФОПів почала знову перевищувати закриття. У березні – на 1,5 тис., у квітні – вже на 3,9 тис. В перший тиждень травня взагалі зафіксовано рекорд року станом на зараз – 7 тис. нових реєстрацій.

Найактивніше бізнес відкривають у таких регіонах:

Київ – 11,6 тис. (14,2%),

Дніпропетровщина – 7,8 тис. (9,6%),

Львівщина – 6,1 тис. (7,6%).

Найнижчий показник – на прифронтових та окупованих територіях. Наприклад, на Луганщині за чотири місяці з’явилось лише 157 нових ФОПів, що є наслідком війни в Україні.

Які напрями ФОП найпопулярніші

Підприємці найчастіше обирають такі сфери:

роздрібна торгівля – понад 25% нових ФОПів (20,7 тис.),

IT-сфера – 8,7% (7,1 тис.)

гуртова торгівля – 7,6% (6,2 тис.)

Ресурс Опендатабот зазначає, що 61% нових ФОПів відкривають жінки.

Причини закриття ФОП в Україні

Причина хвилі закриттів – не раптова зневіра в бізнесі, а фінансові зобов’язання, які повернулись з 1 січня. Йдеться про відновлення сплати ЄСВ у розмірі 800 грн щомісяця, навіть для тих, хто не веде діяльність.

Втім, за словами експерта Олега Гетмана, ці зміни торкнулися тих, хто і так майже не працював. Водноачас для частини активних підприємців війна й далі залишається серйозною перепоною, додає аналітик. Низький попит, брак кадрів, відсутність доступного фінансування та ризики обстрілів – усе це тисне на малий бізнес.

У найближчі місяці експерти прогнозують стабілізацію ситуації – відкриттів і закриттів буде приблизно порівну. Це відрізнятиме 2025 рік від попередніх, коли кількість нових ФОПів упевнено зростала.

Нагадаємо, після змін до податкового законодавства 27% підприємців ще торік заявляли, що планують закриття. Частина з них уже реалізували це рішення.

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