Как зарегистрироваться в Дії: способы и пошаговая инструкция

Приложение Дія — цифровая платформа, которая упрощает взаимодействие граждан с государственными услугами. С ее помощью можно онлайн получить справки, оформить документы, зарегистрировать бизнес, подать заявление на выплаты и так далее. Но прежде чем воспользоваться всеми возможностями, необходимо зарегистрироваться в Дії.

Как зарегистрироваться на портале Дія и какие существуют способы — читайте в материале Фактов ICTV.

Регистрация в Дії — способы

Зарегистрироваться в Дії можно тремя способами — с помощью BankID, загранпаспорта и паспорта в виде ID-карты.

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Как зарегистрироваться в Дії через BankID

Чтобы войти в приложение Дія, необходимо быть клиентом одного из крупных украинских банков, которые поддерживают авторизацию через BankID. Для этого банк должен получить разрешение на передачу ваших верифицированных данных из документов в Дію. После завершения этой процедуры вы сможете войти в Дію.

Для того чтобы зарегистрироваться в Дії с помощью BankID, необходимо:

Установить мобильное приложение Дія на вашем устройстве Android или iOS и выбрать вариант входа через Monobank, ПриватБанк или другой банк, поддерживающий систему BankID.

Подтвердить авторизацию в мобильном приложении вашего банка, нажав кнопку Подтвердить. После подтверждения система автоматически вернет вас в Дію.

Создать 4-значный PIN-код для входа в приложение. По желанию вы можете также активировать вход с помощью FaceID или TouchID.

Смотрите видео, как авторизоваться в приложении Дія через Приват24:

Как авторизоваться в Дії с помощью загранпаспорта

Благодаря наличию NFC-чипа в биометрическом загранпаспорте вы можете пройти авторизацию в приложении Дія без использования ID-карты или BankID. Это удобно, быстро и не требует банковской верификации.

Как войти в Дію с помощью загранпаспорта с NFC:

Откройте приложение Дія на вашем смартфоне и выберите вариант авторизации через NFC.

Сделайте фото первой страницы загранпаспорта с помощью встроенной камеры в приложении.

Приложите паспорт к задней части телефона и медленно перемещайте его, пока система не начнет считывание данных с чипа.

Для подтверждения личности пройдите проверку через PhotoID, следуя инструкции на экране.

После успешной верификации придумайте собственный 4-значный код для входа в Дію. Также вы можете активировать вход с помощью FaceID или TouchID для удобства.

Как зарегистрироваться в приложении Дія с помощью ID-паспорта

Регистрация в приложении Дія с помощью ID-карты осуществляется аналогично авторизации через биометрический загранпаспорт, то есть с помощью технологии NFC.

Чтобы пройти авторизацию в Дія с помощью ID-паспорта с NFC-чипом:

Запустите приложение Дія на вашем смартфоне и выберите опцию авторизации через NFC.

Сделайте фото лицевой стороны ID-карты с помощью встроенной камеры приложения.

Приложите паспорт-карту к задней части смартфона и медленно водите ею по поверхности устройства, пока не начнется считывание чипа.

Далее система предложит пройти проверку личности через PhotoID. Для этого следуйте инструкциям на экране.

После верификации придумайте PIN-код из четырех цифр для входа в приложение. При желании можно также включить вход с помощью FaceID или TouchID.

Смотрите видео, как зарегистрироваться в Дії с помощью ID-карты:

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