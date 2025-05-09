Як зареєструватися в Дії: способи та покрокова інструкція

Застосунок Дія — цифрова платформа, яка спрощує взаємодію громадян з державними послугами. З її допомогою можна онлайн отримати довідки, оформити документи, зареєструвати бізнес, подати заяву на виплати тощо. Але перш ніж скористатися всіма можливостями, необхідно зареєструватися в Дії.

Як зареєструватися на порталі Дія та які існують способи — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Реєстрація в Дії — способи

Зареєструватися в Дії можна трьома способами — за допомогою BankID, закордонного паспорта та паспорта у вигляді ID-картки.

Зараз дивляться

Як зареєструватися в Дії через BankID

Щоб увійти в застосунок Дія, необхідно бути клієнтом одного з великих українських банків, які підтримують авторизацію через BankID. Для цього банк має отримати дозвіл на передання ваших верифікованих даних із документів до Дії. Після завершення цієї процедури ви зможете увійти в застосунок.

Для того щоб зареєструватися в Дії за допомогою BankID, необхідно:

Встановити мобільний застосунок Дія на вашому пристрої за допомогою Android або iOS та вибрати варіант входу через Monobank, ПриватБанк або інший банк, що підтримує систему BankID.

Підтвердити авторизацію в мобільному застосунку вашого банку, натиснувши кнопку Підтвердити. Після підтвердження система автоматично поверне вас до Дії.

Створити 4-значний PIN-код для входу до застосунку. За бажанням ви можете також активувати вхід за допомогою FaceID або TouchID.

Дивіться відео, як авторизуватись у застосунку Дія через Приват24:

Як авторизуватись в Дії за допомогою закордонного паспорта

Завдяки наявності NFC-чипа у біометричному закордонному паспорті ви можете пройти авторизацію в застосунку Дія без використання ID-картки чи BankID. Це зручно, швидко і не потребує банківської верифікації.

Як увійти в Дію за допомогою закордонного паспорта з NFC:

Відкрийте застосунок Дія на вашому смартфоні та оберіть варіант авторизації через NFC.

Зробіть фото першої сторінки закордонного паспорта за допомогою вбудованої камери в застосунку.

Прикладіть паспорт до задньої частини телефона та повільно переміщуйте його, поки система не почне зчитування даних з чипа.

Для підтвердження особи пройдіть перевірку через PhotoID, виконавши інструкції на екрані (необхідно повільно рухати головою перед камерою).

Після успішної верифікації введіть власний 4-значний код для входу в Дію. Також ви можете активувати вхід за допомогою FaceID або TouchID для зручності.

Як зареєструватися у застосунку Дія за допомогою ID-паспорта

Реєстрація в застосунку Дія за допомогою ID-картки здійснюється аналогічно до авторизації через біометричний закордонний паспорт, тобто за допомогою технології NFC.

Щоб пройти авторизацію в Дії за допомогою ID-паспорта з NFC-чипом:

Запустіть застосунок Дія на вашому смартфоні та виберіть опцію авторизації через NFC.

Зробіть фото лицьової сторони ID-картки за допомогою вбудованої камери застосунку.

Прикладіть паспорт-картку до задньої частини смартфона і повільно водіть нею по поверхні пристрою, доки не розпочнеться зчитування чипа.

Далі система запропонує пройти перевірку особи через PhotoID. Для цього дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після верифікації придумайте PIN-код із чотирьох цифр для входу в застосунок. За бажанням можна також увімкнути вхід за допомогою FaceID або TouchID.

Дивіться відео, як зареєструватися в Дії за допомогою ID-картки:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.