Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
Кремль тратит $100 млрд, чтобы не остаться на параде в одиночестве — ЦПД
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Травили в школе за украинскую позицию: с Херсонщины вернули 12-летнего мальчика и еще 2 детей

С Херсонщины вернули еще троих детей: что известно
Фото: Pexels

С временно оккупированной Херсонщины Украине удалось вернуть еще троих детей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

На Херсонщине из оккупации спасли детей

— Среди спасенных — парень, которому было всего 9 лет, когда россияне оккупировали его родной дом. Он не боялся отстаивать свою проукраинскую позицию, несмотря на травлю сверстников в школе, которую поддерживали и учителя, — рассказал Прокудин историю одного из спасенных ребят.

Как отметил Прокудин, в семью мальчика наведывались представители ФСБ, угрожая забрать сына у матери.

Сейчас смотрят

На данный момент все три мальчика находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Это спасение стало возможным благодаря упорной работе благотворительной организации Save Ukraine.

Напомним, что с начала года с временной оккупации вернули уже 46 детей из Херсонской области.

Читайте также
РФ может использовать детей в Крыму как живой щит – ISW
літо

Война в Украине, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь