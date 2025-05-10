Травили в школе за украинскую позицию: с Херсонщины вернули 12-летнего мальчика и еще 2 детей
С временно оккупированной Херсонщины Украине удалось вернуть еще троих детей.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
На Херсонщине из оккупации спасли детей
— Среди спасенных — парень, которому было всего 9 лет, когда россияне оккупировали его родной дом. Он не боялся отстаивать свою проукраинскую позицию, несмотря на травлю сверстников в школе, которую поддерживали и учителя, — рассказал Прокудин историю одного из спасенных ребят.
Как отметил Прокудин, в семью мальчика наведывались представители ФСБ, угрожая забрать сына у матери.
На данный момент все три мальчика находятся в безопасности и получают необходимую помощь.
Это спасение стало возможным благодаря упорной работе благотворительной организации Save Ukraine.
Напомним, что с начала года с временной оккупации вернули уже 46 детей из Херсонской области.