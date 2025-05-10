Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Кремль витрачає $100 млрд, щоб не залишитися на параді наодинці – ЦПД
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Статті
Головна роль на полі бою: як змінилась українська піхота та чого потребує для більшої ефективності
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Цькували у школі за українську позицію: з Херсонщини повернули 12-річного хлопчика та ще 2 дітей

З Херсонщини повернули ще трьох дітей: що відомо
Фото: Pexels

З тимчасово окупованої Херсонщини Україні вдалося повернути ще трьох дітей. Це — хлопці, віком від 12 до 16 років.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На Херсонщині з окупації врятували дітей

– Серед врятованих — хлопець, якому було всього 9 років, коли росіяни окупували його рідний дім. Він не боявся відстоювати свою проукраїнську позицію, попри цькування однолітків у школі, яке підтримували й вчителі, – розповів Прокудін історію одного з врятованих хлопців.

Як зауважив Прокудін, до родини хлопчика навідувались представники ФСБ, погрожуючи забрати сина у матері. Проте хлопець залишався непохитним та відмовлявся брати участь у мілітаризованих заходах і співати гімн РФ.

Зараз дивляться

Наразі діти перебувають у безпеці та отримують всю необхідну допомогу.

Цей порятунок став можливим завдяки наполегливій роботі благодійної організації Save Ukraine.

Нагадаємо, що з початку року з тимчасової окупації повернули вже 46 дітей з Херсонської області.

Читайте також
РФ може використовувати дітей у Криму як живий щит – ISW
літо

Війна в Україні, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь