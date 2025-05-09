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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ может использовать детей в Крыму как живой щит – ISW

літо
Фото: Pixabay

Россияне могут использовать детские летние лагеря во временно оккупированном Крыму для препятствования украинским ударам по военным объектам.

Таково мнение аналитиков Института изучения войны (ISW).

ISW – о детских летних лагерях в Крыму

Американские аналитики разделяют мнение крымских журналистов о том, что российские чиновники могут использовать присутствие детей в летних лагерях в Крыму для сдерживания украинских ударов по военным объектам на временно оккупированном украинском полуострове.

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На это, в частности, указывают и последние заявления российских чиновников.

К примеру, 5 мая так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе готовят к отдыху российских и украинских детей (в том числе сирот и детей российских солдат) 17 летних лагерей.

В целом, по данным оккупационных чиновников, в Крыму детей будут принимать в более 400 заведениях.

– Россия продолжает милитаризировать Крым и одновременно рекламировать оккупированный полуостров как место для летнего туризма, еще и ориентированного на детей.

Поэтому фактически несовершеннолетних будут использовать в качестве щитов, что является нарушением международного гуманитарного права, – отмечают эксперты ISW.

Особенно заметно было, что россияне прикрываются летним туризмом в Крыму для сдерживания украинских ударов по законным военным целям, летом 2024 года, отмечают американские аналитики.

Напомним, еще в конце апреля 2025 в Институте изучения войны предупреждали, что летом Россия хочет принудительно вывезти и депортировать тысячи украинских детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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