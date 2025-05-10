Малюк уволил высокопоставленного чиновника СБУ после расследования журналистов

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк уволил Анатолия Лойфа с должности руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Увольнение Лойфа: что известно

Там отметили, что Анатолий Лойф уволен с занимаемой должности по решению главы СБУ.

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Причина неизвестна, однако он был фигурантом громкого журналистского расследования.

В частности, 9 мая Украинская правда опубликовала материал, в котором говорилось, что в начале марта несколько спецслужащих СБУ, среди которых был и Анатолий Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы PariMatch Сергея Портнова.

Кроме Лойфа, на празднование в одном из ресторанов в центре Киева пришел его предшественник, а ныне подследственный НАБУ Артем Шило, а также генерал Илья Витюк — бывший руководитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Источник : Укринформ

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