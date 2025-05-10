Малюк звільнив високопосадовця СБУ після розслідування журналістів
Глава Служби безпеки України Василь Малюк звільнив Анатолія Лойфа з посади керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.
Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на пресслужбу СБУ.
Звільнення Лойфа: що відомо
Там наголосили, що Анатолія Лойфа звільнено із займаної посади за рішенням глави СБУ.
Причина невідома, проте він був фігурантом гучного журналістського розслідування.
Зокрема 9 травня Українська правда опублікувала матеріал, у якому йшлося, що на початку березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких був і Анатолій Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори PariMatch Сергія Портнова.
Окрім Лойфа, на святкування в одному з ресторанів у центрі Києва завітав його попередник, а нині підслідний НАБУ Артем Шило, а також генерал Ілля Вітюк – колишній керівник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.