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Валентина Летяк, редактор ленты

Шесть чиновников руководящего звена Нацгвардии отстранены от должностей – МВД

Нацгвардія
Фото: УНИАН

Министерство внутренних дел сообщило об отстранении от должностей шестерых высокопоставленных чиновников Национальной гвардии направления материально-технического обеспечения.

В Нацгвардии отстранены от должностей 6 чиновников

МВД назначило служебное расследование в отношении шести чиновников НГУ.

В ведомстве отметили, что “оказывается полное содействие следствию”. Другие подробности пока неизвестны.

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Имен там не называют, однако издание ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что 9 и 10 мая детективы НАБУ проводят обыски у высокопоставленных чиновников Нацгвардии в рамках уголовного дела, якобы открытого по трем статьям УКУ:

  • ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
  • ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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Источник: МВД
МВД, Нацгвардия, Розслідування
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