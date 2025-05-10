Валентина Летяк, редактор ленты
Шесть чиновников руководящего звена Нацгвардии отстранены от должностей – МВД
Министерство внутренних дел сообщило об отстранении от должностей шестерых высокопоставленных чиновников Национальной гвардии направления материально-технического обеспечения.
В Нацгвардии отстранены от должностей 6 чиновников
МВД назначило служебное расследование в отношении шести чиновников НГУ.
В ведомстве отметили, что “оказывается полное содействие следствию”. Другие подробности пока неизвестны.
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Имен там не называют, однако издание ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что 9 и 10 мая детективы НАБУ проводят обыски у высокопоставленных чиновников Нацгвардии в рамках уголовного дела, якобы открытого по трем статьям УКУ:
- ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
- ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Источник: МВД
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