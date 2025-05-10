Валентина Летяк, редакторка стрічки
Шість чиновників керівної ланки Нацгвардії відсторонені від посад – МВС
Міністерство внутрішніх справ повідомило про відсторонення від посад шістьох високопосадовців Національної гвардії напрямку матеріально-технічного забезпечення.
У Нацгвардії відсторонено від посад 6 чиновників
МВС призначило службове розслідування щодо шести чиновників НГУ.
У відомстві наголосили, що “надається повне сприяння слідству”. Інші подробиці наразі невідомі.
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Імен там не називають, проте видання ZN.UA з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що 9 і 10 травня детективи НАБУ проводять обшуки у високопосадовців Нацгвардії у рамках кримінальної справи, нібито відкритої за трьома статтями ККУ:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
- ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Джерело: МВС
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