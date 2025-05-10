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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 10 травня: ЗСУ знищили 1310 окупантів та майже 50 артсистем

російські танки
Фото: Getty Images

Минулої доби наші воїни ліквідували на фронті щонайменше 1310 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, минулої доби росіяни у боях втратили майже 50 одиниць артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 10.05.2025:

  • особового складу ‒ близько 964 580 (+1310) осіб,
  • танків ‒ 10790 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од,
  • артилерійських систем – 27637 (+49) од,
  • РСЗВ – 1380 од,
  • засобів ППО ‒ 1158 (+1) од,
  • літаків – 372 од,
  • гелікоптерів – 335 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36) од,
  • крилатих ракет ‒ 3197 од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 830 (+106) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3875 од.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Втрати ворога
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