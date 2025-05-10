Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 10 травня: ЗСУ знищили 1310 окупантів та майже 50 артсистем
Минулої доби наші воїни ліквідували на фронті щонайменше 1310 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, минулої доби росіяни у боях втратили майже 50 одиниць артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони.
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Втрати РФ у війні на 10.05.2025:
- особового складу ‒ близько 964 580 (+1310) осіб,
- танків ‒ 10790 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од,
- артилерійських систем – 27637 (+49) од,
- РСЗВ – 1380 од,
- засобів ППО ‒ 1158 (+1) од,
- літаків – 372 од,
- гелікоптерів – 335 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36) од,
- крилатих ракет ‒ 3197 од,
- кораблів /катерів ‒ 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 830 (+106) од,
- спеціальна техніка ‒ 3875 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 172-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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