Какая смертность в Украине и превышает ли она рождаемость: статистика за 5 лет

Война, экономическая нестабильность, эмиграция и снижение уровня жизни непосредственно влияют на численность населения. По данным отчета Министерства юстиции, ситуация остается сложной: количество смертей существенно превышает количество рождений.

Факты ICTV узнавали, какая смертность в Украине за 2024 год и в какой области ситуация хуже всего.

Смертность в Украине за последние 5 лет

Согласно отчетам Минюста, в 2019 году родилось 310 605 человек, умерло 581 114 человек. В 2020 году родилось 295 293 человека, умерло 616 835 человек. В 2021 году родилось 273 772 человека, а умерло 714 263 человека. В 2022 году родилось 206 032 человека, а умерло 541 739 человек. В 2023 году родилось 187 387 человек, умерло 496 240 человек.

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Смертность в Украине: статистика за 2024 год

По данным отчета Министерства юстиции, в 2024 году в Украине зафиксировали значительное превышение количества смертей над рождаемостью — почти втрое (в 2,8 раз). Всего в стране родилось 176,6 тысячи детей — это на 5,8% меньше, чем в 2023 году, когда было зарегистрировано 187,3 тысячи новорожденных.

Среди регионов первенство по количеству рожденных занял Киев — почти 19,7 тысячи детей. Далее следуют Львовская область с 15,6 тысячи, Днепропетровская — 14 тысяч, Одесская — 12,5 тысячи и Киевская область — 10,2 тысячи.

Сколько людей умерло в Украине в 2024 году

В то же время количество умерших в 2024 году составило 495 тысяч, что почти равно показателям 2023 года (496,2 тысячи).

Где в Украине самая большая смертность:

Больше всего смертей в 2024 году зарегистрировано на Днепропетровщине — более 53 тысяч, в Киеве — 35,5 тысячи, Харьковской области — 34,8 тысячи, Одесской — 32,1 тысячи и Львовской — 31,4 тысячи.

В среднем по стране смертность превышает рождаемость в 2,8 раза. Наиболее критическая ситуация — в частях Херсонской и Донецкой областей, которые остаются под контролем Украины: там соотношение составляет 11 и 8,5 раза соответственно.

Наименьший дисбаланс между количеством умерших и родившихся зафиксирован на Ровенщине и Волыни — 1,6 и 1,7 раза.

Источник : Минюст

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