Яка смертність в Україні та чи перевищує вона народжуваність: статистика за 5 років

Війна, економічна нестабільність, еміграція та зниження рівня життя безпосередньо впливають на чисельність населення. За даними звіту Міністерства юстиції, ситуація залишається складною: кількість смертей суттєво перевищує кількість народжень.

Факти ICTV дізнавалися, яка смертність в Україні за 2024 рік і в якій області ситуація найгірша.

Смертність в Україні за останні 5 років

Відповідно до звітів Мін’юсту, у 2019 році народилося 310 605 осіб, померло 581 114 осіб. У 2020 році народилося 295 293 особи, померло 616 835 осіб. У 2021 році народилося 273 772 особи, а померло 714 263 особи. У 2022 році народилося 206 032 особи, а померло 541 739 осіб. У 2023 році народилося 187 387 осіб, померло 496 240 осіб.

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Смертність в Україні: статистика за 2024 рік

За даними звіту Міністерства юстиції, у 2024 році в Україні зафіксували значне перевищення кількості смертей над народжуваністю — майже втричі (у 2,8 разів). Загалом у країні народилося 176,6 тисячі дітей — це на 5,8% менше, ніж у 2023 році, коли було зареєстровано 187,3 тисячі новонароджених.

Серед регіонів першість за кількістю народжених посів Київ — майже 19,7 тисячі дітей. Далі йдуть Львівська область із 15,6 тисячі, Дніпропетровська — 14 тисяч, Одеська — 12,5 тисячі та Київська область — 10,2 тисячі.

Скільки людей померло в Україні у 2024 році

У той же час кількість померлих у 2024 році склала 495 тисяч, що майже дорівнює показникам 2023 року (496,2 тисячі).

Де в Україні найбільша смертність:

Найбільше смертей у 2024 році зареєстровано на Дніпропетровщині — понад 53 тисячі, у Києві — 35,5 тисячі, Харківській області — 34,8 тисячі, Одеській — 32,1 тисячі та Львівській — 31,4 тисячі.

У середньому по країні смертність перевищує народжуваність у 2,8 раза. Найбільш критична ситуація — у частинах Херсонської та Донецької областей, які залишаються під контролем України: там співвідношення становить 11 та 8,5 раза відповідно.

Найменший дисбаланс між кількістю померлих і народжених зафіксовано на Рівненщині й Волині — 1,6 та 1,7 раза.

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