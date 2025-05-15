Роль — лаять из Москвы: в МИД Украины ответили Захаровой на выпады в адрес Зеленского

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на очередные оскорбления президента Владимира Зеленского со стороны спикера МИД России Марии Захаровой.

Реакция МИД Украины на дерзкие выпады Захаровой в отношении Зеленского

— Вместо того чтобы Путин встретился с президентом Владимиром Зеленским в Турции и серьезно поговорил о прекращении войны и восстановлении мира, то, что мы слышим от России, является личными оскорблениями в адрес украинского президента, — написал представитель МИД Георгий Тихий в соцсети Х.

Представитель дипломатического ведомства отметил, что российский МИД не впервые становится “посмешищем”.

— Стоит также отметить, что делегацию в Турции возглавляет не российское Министерство иностранных дел — его роль заключается в том, чтобы лаять из Москвы, — добавил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где заявил, что уровень российской делегации, которую Путин отправил вместо себя, больше похож на бутафорский.

В ответ на это Захарова назвала украинского лидера”клоуном и неудачником”, а глава МИД России Сергей Лавров — “жалким человеком”.

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