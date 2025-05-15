Роль — гавкати з Москви: у МЗС України відповіли Захаровій на випади щодо Зеленського

Міністерство закордонних справ України відреагувало на чергові образи президента Володимира Зеленського з боку речниці МЗС Росії Марії Захарової.

Реакція МЗС України на зухвалі випади Захарової щодо Зеленського

– Замість того щоб Путін зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Туреччині та серйозно поговорив про припинення війни та відновлення миру, те, що ми чуємо від Росії, є особистими образами на адресу українського президента, – написав представник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х.

Представник дипломатичного відомства зазначив, що російське МЗС не вперше стає “посміховиськом”.

– Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське Міністерство закордонних справ – його роль полягає в тому, щоб гавкати з Москви, – додав він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Анкари, де заявив, що рівень російської делегації, яку Путін відправив замість себе, більше схожий на бутафорський.

У відповідь на це Захарова назвала українського лідера “клоуном і невдахою”, а глава МЗС Росії Сергій Лавров – “жалюгідною людиною”.

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