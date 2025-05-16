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Вікторія Васьковська, редактор сайта

В Украину удалось вернуть тела более 900 павших защитников

повернення полеглих військових

В пятницу, 16 мая, в Украину удалось вернуть тела 909 павших защитников, погибших на разных направлениях фронта.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Возвращение погибших военных

В результате проведения репатриации удалось вернуть тела погибших защитников, которые защищали страну на разных направлениях, в частности:

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  • Кураховском направлении;
  • Покровском направлении;
  • Бахмутском направлении;
  • Угледарском направлении;
  • Луганском направлении;
  • Запорожском направлении;
  • Сумском направлении;
  • Харьковском направлении.

Также среди возвращенных “на щите” — тела, которые были в моргах на территории России.

Работу по возвращению тел павших защитников проводили различные украинские службы: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Объединенный центр при СБУ, ВСУ, МВД, Уполномоченные по правам человека и по вопросам пропавших без вести, ГСЧС и другие структуры оборонного сектора.

К процессу также присоединился Международный комитет Красного Креста.

— Отдельная благодарность личному составу Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава, — говорится в сообщении штаба.

Правоохранительные органы вместе с экспертами МВД будут устанавливать личности погибших.

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Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Война в Украине, військові, загиблі, Украина
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