В Украину удалось вернуть тела более 900 павших защитников
В пятницу, 16 мая, в Украину удалось вернуть тела 909 павших защитников, погибших на разных направлениях фронта.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Возвращение погибших военных
В результате проведения репатриации удалось вернуть тела погибших защитников, которые защищали страну на разных направлениях, в частности:
- Кураховском направлении;
- Покровском направлении;
- Бахмутском направлении;
- Угледарском направлении;
- Луганском направлении;
- Запорожском направлении;
- Сумском направлении;
- Харьковском направлении.
Также среди возвращенных “на щите” — тела, которые были в моргах на территории России.
Работу по возвращению тел павших защитников проводили различные украинские службы: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Объединенный центр при СБУ, ВСУ, МВД, Уполномоченные по правам человека и по вопросам пропавших без вести, ГСЧС и другие структуры оборонного сектора.
К процессу также присоединился Международный комитет Красного Креста.
— Отдельная благодарность личному составу Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава, — говорится в сообщении штаба.
Правоохранительные органы вместе с экспертами МВД будут устанавливать личности погибших.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными