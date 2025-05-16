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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

В Україну вдалося повернути тіла понад 900 полеглих захисників

повернення полеглих військових

У п’ятницю, 16 травня, в Україну вдалося повернути тіла 909 полеглих захисників, які загинули на різних напрямках фронту.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Повернення загиблих військових

У результаті проведення репатріації вдалося повернути тіла загиблих захисників, які боронили країну на різних напрямках, зокрема:

Зараз дивляться
  • Курахівському напрямку;
  • Покровському напрямку;
  • Бахмутському напрямку;
  • Вугледарському напрямку;
  • Луганському напрямку;
  • Запорізькому напрямку;
  • Сумському напрямку;
  • Харківському напрямку.

Також із-поміж повернутих “на щиті” – тіла, які були в моргах на території Росії.

Роботу з повернення тіл полеглих захисників проводили різні українські служби: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Уповноважені з прав людини та з питань зниклих безвісти, ДСНС та інші структури оборонного сектору.

До процесу також долучився Міжнародний комітет Червоного Хреста.

– Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передання загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, – йдеться у повідомлені штабу.

Правоохоронні органи разом з експертами МВС будуть встановлювати особи загиблих.

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Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Війна в Україні, військові, загиблі, Україна
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