В Україну вдалося повернути тіла понад 900 полеглих захисників

У п’ятницю, 16 травня, в Україну вдалося повернути тіла 909 полеглих захисників, які загинули на різних напрямках фронту.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Повернення загиблих військових

У результаті проведення репатріації вдалося повернути тіла загиблих захисників, які боронили країну на різних напрямках, зокрема:

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Курахівському напрямку;

Покровському напрямку;

Бахмутському напрямку;

Вугледарському напрямку;

Луганському напрямку;

Запорізькому напрямку;

Сумському напрямку;

Харківському напрямку.

Також із-поміж повернутих “на щиті” – тіла, які були в моргах на території Росії.

Роботу з повернення тіл полеглих захисників проводили різні українські служби: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Уповноважені з прав людини та з питань зниклих безвісти, ДСНС та інші структури оборонного сектору.

До процесу також долучився Міжнародний комітет Червоного Хреста.

– Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передання загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, – йдеться у повідомлені штабу.

Правоохоронні органи разом з експертами МВС будуть встановлювати особи загиблих.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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