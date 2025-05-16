В Україну вдалося повернути тіла понад 900 полеглих захисників
У п’ятницю, 16 травня, в Україну вдалося повернути тіла 909 полеглих захисників, які загинули на різних напрямках фронту.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Повернення загиблих військових
У результаті проведення репатріації вдалося повернути тіла загиблих захисників, які боронили країну на різних напрямках, зокрема:
- Курахівському напрямку;
- Покровському напрямку;
- Бахмутському напрямку;
- Вугледарському напрямку;
- Луганському напрямку;
- Запорізькому напрямку;
- Сумському напрямку;
- Харківському напрямку.
Також із-поміж повернутих “на щиті” – тіла, які були в моргах на території Росії.
Роботу з повернення тіл полеглих захисників проводили різні українські служби: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Уповноважені з прав людини та з питань зниклих безвісти, ДСНС та інші структури оборонного сектору.
До процесу також долучився Міжнародний комітет Червоного Хреста.
– Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передання загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, – йдеться у повідомлені штабу.
Правоохоронні органи разом з експертами МВС будуть встановлювати особи загиблих.
Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими