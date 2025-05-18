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Ирина Гамалий, редактор сайта

Дания объявила пакет военной помощи Украине на более чем $600 млн

Данія - прапор
Фото: Pexels

Министерство обороны Дании предоставило информацию о 26 пакете военной помощи для Украины стоимостью примерно 4,2 млрд датских крон ($628,4 млн).

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Оборонное ведомство Дании сообщает, что этот пакет финансируется за счет Украинского фонда и Европейского фонда мира — специального механизма поддержки со стороны ЕС. Помощь рассчитана на период с 2025 по 2028 годы.

В оборонный пакет входят дополнительные артиллерийские системы и снаряды, которые финансируются в рамках так называемой чешской инициативы.

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 — За счет выделения дополнительных средств на чешскую инициативу в 2025 году можно будет профинансировать закупку еще одной партии артиллерийских снарядов, что позволит Украине лучше планировать стабильные поставки артиллерийских боеприпасов, — отметило Министерство обороны Дании.

Украина также получит оборудование для боевых самолетов, расширение учебной базы и другие формы поддержки.

— К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не уменьшилась. Я рад и горжусь, что мы снова можем выделить средства на помощь, которая будет важна на поле боя как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

Вклад Дании в Украинский фонд

Всего в рамках Украинского фонда на 2023-2028 годы Дания уже зарезервировала 66,1 млрд датских крон для поддержки украинского оборонного потенциала.

25 пакет помощи, который был представлен Данией в начале апреля, оценивался в $970 млн.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Они обсудили продолжение инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс.

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Война в Украине, військова допомога, Дания
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