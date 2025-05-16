Дания готовит 26 пакет военной помощи: Зеленский встретился с Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила подготовку очередного, 26 пакета военной помощи для Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Дания готовит 26 пакет военной помощи Украине

По словам Зеленского, Дания занимает ведущую позицию среди стран, которые оказывают помощь Украине.

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— Дания — одна из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26 пакет военной помощи для Украины. Эта поддержка помогает защищать жизни. Очень ценим это, — подчеркнул президент.

Зеленский и Фредериксен обсудили привлечение инвестиций в отечественный оборонно-промышленный сектор, ход переговорного процесса в Стамбуле и необходимость усиления координации дипломатических усилий со стороны США и европейских партнеров.

Они пришли к согласию, что при условии дальнейшего отказа России прекратить боевые действия, международное давление на РФ нужно усилить.

Отдельным пунктом обсуждения стала поддержка европейской интеграции Украины. В этом контексте важное значение имеет предстоящее председательство Дании в Совете Европейского Союза, которое начнется в июле этого года.

— Мы рассчитываем на поддержку в европейской интеграции и обсудили это во время встречи, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в начале апреля правительство Дании утвердило 25 пакет оборонной помощи на общую сумму 6,7 млрд датских крон (около $970 млн).

Финансирование предусмотрено на 2025-2027 годы и охватывает закупку систем противовоздушной обороны, артиллерийских установок и поддержку Воздушных сил ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину до апреля 2025 года Дания предоставила военной помощи на сумму около €7,45 млрд.

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