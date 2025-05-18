Летнее наступление РФ на всех направлениях и переговоры в Турции: главные события недели

Россия фактически уже начала летнее наступление и атакует позиции украинских военных на всех направлениях, концентрируясь больше на определенных участках фронта. Захватчики пытаются прорваться в сторону административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.

Существует ли угроза для этих областных центров и какие цели ставит Кремль во время своего наступления, а также какие риски есть для Покровского, Лиманского, Сумского и Харьковского направлений и что там происходит — Факты ICTV расспросили у военных экспертов Павла Нарожного и Алексея Гетьмана.

Кроме того, на этой неделе в Турции прошли переговоры между украинской, европейской, американской и российской делегациями. Их главной целью было достижение договоренностей о полном прекращении огня в Украине.

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Украинская сторона в очередной раз заявила о своей приверженности мирным усилиям, российская позиция ожидаемо противоположна, а требования возмутительны. В то же время лидеры Европы и США поддерживают действия Украины на пути к миру, осуждая затягивание войны со стороны России. Как оценивает события на мировой арене политолог Игорь Рейтерович — читайте в материале Фактов ICTV.

Переговоры в Турции

После встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана в Анкаре 15 мая, во время которой обсудили шаги по достижению мира и обеспечению безопасности, украинская и российская делегации встретились 16 мая в Стамбуле.

Также отдельно прошли встречи нашей делегации с представителями США, Великобритании, Германии и Франции и трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и Турции.

Политолог Игорь Рейтерович оценил, как прошли переговоры в Стамбуле, и очертил несколько важных моментов.

Первое, на что он обратил внимание — это состав российской делегации, который, как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, был бутафорским. Кремлевский диктатор Владимир Путин выбрал именно этих российских представителей не случайно, а чтобы и дальше тянуть с вопросом прекращения огня.

— Это же манера Путина. Он показывает, что этот вопрос (вопрос прекращения огня, — Ред.) для него не является настолько важным, чтобы посылать туда каких-то людей высокого уровня или приезжать самому. Это не “царское” дело — куда-то ездить, такими вопросами заниматься. Возможно, у них были надежды, что Украина просто развернется и никто ни с кем не будет встречаться. Скорее всего, на это тоже делалась ставка в определенной степени, — предположил Рейтерович.

В целом целью России в этих переговорах было продемонстрировать президенту США Дональду Трампу якобы готовность к переговорам и одновременно выдвинуть ультиматум относительно того, чтобы Украина вывела Силы обороны из своих четырех областей, которые Москва даже не полностью контролирует.

— Мне кажется, что Кремль больше пытается отыскать пути, как потянуть время. Потому что весь этот спектакль направлен на одного человека, на Дональда Трампа. Кремль так хочет продемонстрировать, что он не против переговоров, и одновременно не говорить о реальных вещах вроде перемирия, — отмечает политолог.

Однако по результатам переговоров Путину все же, к сожалению, удалось выиграть себе немного времени. Но это произошло из-за сценического манипулирования очень сенситивной для Украины и европейских партнеров темой — обменом пленными. К тому же эта договоренность является демонстрацией для США того, что стороны готовы договариваться по отдельным, хоть и не принципиальным вопросам, таким как прекращение огня.

— Война будет продолжаться — это же понятно. Если состоится обмен пленными — это будет большое достижение. Но тоже недостаточное, потому что не все, кто в плену, смогут вернуться домой. Говорить реально о результатах этой встречи мы сможем тогда, когда станет понятно, сколько времени уйдет на то, о чем сказали и Умеров, и Мединский — о подготовке каких-то решений по этому перемирию. Я думаю, это будет в ближайшие день или два, — предположил Рейтерович.

А пока Украине нужно выступить очень активно с инициативой, что мы уже разработали свои предложения по введению перемирия, согласовали с западными партнерами, желательно с США, и ждем россиян в ближайшие дни.

Поскольку Россия не продемонстрировала серьезных намерений по мирному урегулированию, у Европы и США остается только единственный выход — выполнить обещания, касающиеся введения санкций, и таким образом попытаться надавить на РФ.

Угроза для Днепропетровской области

РФ хотела хотя бы одной ногой стать в Днепропетровскую область до мая, сообщил Зеленский. Несмотря на то, что этого врагу сделать не удалось, РФ продолжает предпринимать попытки прорваться к админгранице Днепропетровщины.

Так, на Новопавловском направлении российские военные проводят штурмы малыми группами пехоты, сообщал спикер Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, ситуация там сейчас такова — враг давит, но пока успехов не имеет.

– Они находятся примерно в 5-7 км от границ области. Но, повторюсь, охранять границы не нужно. Надо обороняться, нужно работать по военным целям и задачам, – говорит он.

К тому же захватчики пытаются прорваться в сторону административной границы Донецкой и Запорожской областей.

Ореховское направление: что там происходит

На Ореховском направлении (Запорожье) противник пытается пробить нашу оборону и захватить плацдарм вблизи населенных пунктов Степное, Лобковое и Малые Щербаки. Если врагу удастся это сделать, он сможет держать под огневым контролем наши логистические пути из Запорожья, которые, в частности, идут в Гуляйполе и Орехово.

— Также оттуда враг сможет осуществлять огневое воздействие на само Запорожье и обстреливать его южный и восточный пригород, — отметил Владислав Волошин.

Однако, как отмечает военный эксперт Павел Нарожный, для выполнения такой задачи у врага на этом направлении недостаточно развита логистика.

— Чтобы что-то доставить на Ореховское направление, россиянам надо ехать вдоль моря, разгружать это все в Мелитополе, из Мелитополя везти дальше. И еще надо учесть, что там много проукраински настроенного населения, партизан, которые усложняют жизнь оккупантам, отчитываясь нашим органам о любых его перемещениях, — добавляет военный эксперт.

Поэтому, по мнению Павла Нарожного, все действия врага на Юге имеют прежде всего отвлекающую и сковывающую цель, а основное направление боевых действий — это Донбасс и Сумщина.

— Угроза, что РФ сможет захватить плацдарм вблизи населенных пунктов Степное, Лобковое и Малые Щербаки, и это создаст определенную опасность для нашей логистики, о которой говорил Волошин, конечно, есть, но я более чем уверен, что украинские военные будут давать достойный отпор оккупантам, что они остановят это наступление, — отмечает Павел Нарожный.

Таким образом, хотя угроза на Ореховском направлении есть, она, учитывая вышесказанное, относительно небольшая, а перерезание наших логистических путей является маловероятным.

Ситуация на Покровском и Краматорском направлениях и в Волчанске

Как отметил военный эксперт Алексей Гетьман, Покровское направление остается самым горячим, там происходит от трети до половины всех боевых столкновений на фронте.

– Активные боевые действия там продолжаются уже почти год. Если за это время россияне так и не подошли к окрестностям города, не зашли в сам город, то это означает только одно – им там не особенно что-то удается, они несут большие потери, – говорит эксперт.

Все сообщения о том, что враг продвигается на Покровщине, преувеличены, отмечает Гетьман.

На Краматорском направлении ситуация кардинально за эту неделю не изменилась — там также происходят боевые столкновения, как и на других участках фронта, хотя и с меньшей интенсивностью, чем на Покровском направлении.

На Харьковском направлении ситуация остается напряженной. Враг продолжает концентрировать основные усилия в районе Волчанска и близлежащих населенных пунктов.

Летнее наступление РФ

Россия начала наступление по всем направлениям, заявил 15 мая спикер оперативно-тактической группировки войск Харьков Павел Шамшин.

— На данный момент оккупанты накапливают силы. Фактически летняя наступательная операция врага уже началась, — сказал он.

Об этом на этой неделе заявил и президент Владимир Зеленский.

В частности, как отметил военный эксперт Павел Нарожный, РФ сосредоточена больше на Покровском, Лиманском, Сумском направлениях, и вот почему.

На Покровском направлении прорыв врага будет означать для Украины отрезание Славянско-Краматорской агломерации от большинства поставок.

А это в свою очередь создает опасность для украинских военных, которые находятся в Славянске, Краматорске, Часовом Яру и Константиновке – поставки боеприпасов, еды и прочего тогда будут доставляться по грунтовым дорогам. А это значит – очень долго, медленно и несвоевременно.

Но наши защитники крепко держат Покровское направление и не только смогли стабилизировать ситуацию там, но и перехватили инициативу.

— Дело в том, что на Покровском направлении у нас сосредоточены наиболее боеспособные подразделения, которые есть в Вооруженных силах Украины. Это 35, 38 бригады морской пехоты. Это 25 Сичеславская аэромобильная бригада. Это наиболее мощные бригады ВСУ, которые не дают прорвать врагу Славянско-Краматорскую агломерацию, — отметил он.

На Лиманском направлении враг также сосредотачивает усилия и даже, к сожалению, имеет определенные тактические успехи, отмечает военный эксперт. Для РФ прорыв на этом участке фронта является важным, поскольку если ее войска пройдут дорогу, которая ведет к Славянску и идет вдоль фронта вблизи Лимана, это создаст угрозу не только для Донбасса, но и даже для Харькова.

На Сумщине РФ также существенно активизировалась, что отмечал и глава нашего государства Владимир Зеленский. По его словам, главным направлением наступления врага стала именно Сумская область, именно туда Россия стянула около 67 тыс. военных.

Здесь основной риск — это захват врагом большого села Юнаковка, которое входит в так называемую агломерацию из нескольких сел. Дело в том, что Сумы расположены в 20 км от Юнаковки, а населенные пункты разделяет только лес, там уже нет населенных пунктов. Однако пока враг не может там продвинуться.

На Харьковщине враг также сосредоточивает наступательные усилия.

Таким образом, есть все признаки начала серьезного летнего наступления, которому, в частности, способствуют погодные условия, отмечает Павел Нарожный.

Ситуация на Херсонщине

Заместитель руководителя Офиса президента Украины, экс-командир 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр Павел Палиса говорил, что противник, вероятно, попытается развивать наступление с форсированием водной преграды на Херсонщине.

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, такие действия враг совершает постоянно, там идет борьба за острова. Он отмечает, что цель РФ — выйти на Херсон.

— Однако подчеркну, что никаких свободных путей, каких-то открытых пространств, которые бы создавали предпосылки для оккупантов в достижении их цели, пока нет, — отметил он.

Обстановка на Сумщине и Курщине

Вблизи Сумщины, в частности на границе, идут тяжелые бои. Как отмечает Павел Нарожный, на территории Курской области украинские военные до сих пор удерживают плацдарм, который играет важную роль в сдерживании наступления врага на Сумы.

— Это буферная зона между Сумской и Курской областями. И она очень важна, поскольку без захвата этого плацдарма враг не может двигаться дальше на город Сумы. Там, если вы посмотрите на карту, враг уже есть в небольших и разрушенных селах Новенькое и Басовка. А дальше за этими селами расположена Юнаковка, захват которой и создает большой риск для Сум, — отмечает эксперт.

Сейчас на этом участке фронта продолжаются бои, враг не имеет возможности продвинуться дальше.

— Они там теряют огромное количество людей, потому что там работают и наши артиллеристы, и операторы дронов, и пехота, которая также играет важную роль. Этот плацдарм — на господствующих высотах, и выбить оттуда наши войска достаточно сложно, — отмечает военный эксперт.

Это направление и Покровское являются наиболее интенсивными и динамичными среди других участков фронта.

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