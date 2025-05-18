Літній наступ РФ на всіх напрямках і переговори у Туреччині: головні події тижня

Росія фактично вже розпочала літній наступ та атакує позиції українських військових на всіх напрямках, концентруючись більше на певних ділянках фронту. Загарбники намагаються прорватися у бік адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей.

Чи існує загроза для цих обласних центрів та які цілі ставить Кремль під час свого наступу, а також які ризики є для Покровського, Лиманського, Сумського та Харківського напрямків та що там відбувається – Факти ICTV розпитали у військових експертів Павла Нарожного та Олексія Гетьмана.

Крім того, цього тижня у Туреччині пройшли переговори між українською, європейською, американською та російською делегаціями. Їх головною метою було досягнення домовленостей щодо повного припинення вогню в Україні.

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Українська сторона вкотре заявила про свою відданість мирним зусиллям, російська позиція очікувано є протилежною, а вимоги обурливі. Водночас лідери Європи та США підтримують дії України на шляху до миру, засуджуючи затягування війни з боку Росії. Як оцінює події на світовій арені політолог Ігор Рейтерович – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Переговори у Туреччині

Після зустрічі президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана в Анкарі 15 травня, під час якої обговорили кроки до досягнення миру та гарантування безпеки, українська та російська делегації зустрілися 16 травня у Стамбулі.

Також окремо пройшли зустрічі нашої делегації з представниками США, Великої Британії, Німеччини та Франції і тристоронні переговори за участі представників України, США та Туреччини.

Політолог Ігор Рейтерович оцінив, як пройшли переговори у Стамбулі, та окреслив декілька важливих моментів.

Перше, на що він звернув увагу – це склад російської делегації, який, як зауважував раніше президент Володимир Зеленський, був бутафорським. Кремлівський диктатор Володимир Путін обрав саме цих російських представників не випадково, а щоб і далі тягнути із питанням припинення вогню.

– Це ж манера Путіна. Він показує, що це питання (питання припинення вогню, – Ред.) для нього не є настільки важливим, щоб надсилати туди якихось людей високого рівня або приїжджати самому. Це не “царська” справа — кудись їздити, такими питаннями займатися. Можливо, у них були сподівання, що Україна просто розвернеться і ніхто ні з ким не зустрічатиметься. Найімовірніше, на це теж робилася ставка певною мірою, – припустив Рейтерович.

Загалом метою Росії у цих перемовинах було продемонструвати президенту США Дональду Трампу нібито готовність до переговорів та водночас висунути ультиматум щодо того, щоб Україна вивела Сили оборони зі своїх чотирьох областей, які Москва навіть не повністю контролює.

– Мені здається, що Кремль більше намагається відшукати шляхи, як потягнути час. Тому що вся ця вистава спрямована на одну людину, на Дональда Трампа. Кремль так хоче продемонструвати, що він не проти перемовин, і водночас не говорити про реальні речі на кшталт перемир’я, – наголошує політолог.

Однак Україна переграла Путіна, оскільки президент Володимир Зеленський висловив готовність говорити з кремлівським диктатором, а той своєю чергою очікувано не прибув до Стамбула.

Проте за результатами перемовин Путіну все ж таки, на жаль, вдалося виграти собі трохи часу. Але це відбулося через сценічне маніпулювання дуже сенситивною для України і європейських партнерів темою – обміном полоненими. До того ж ця домовленість є демонстрацією для США того, що сторони готові домовлятися з окремих, хоч і не принципових питань, як-от припинення вогню.

– Війна триватиме – це ж зрозуміло. Якщо відбудеться обмін полоненими – це буде великий здобуток. Але теж недостатній, тому що не всі, хто в полоні, зможуть повернутися додому. Говорити реально про результати цієї зустрічі ми зможемо тоді, коли стане зрозуміло, скільки часу піде на те, про що сказали й Умєров, і Мединський — про підготовку якихось рішень щодо цього перемир’я. Я думаю, це буде в найближчі день чи два, – припустив Рейтерович.

А поки Україні потрібно виступити дуже активно з ініціативою, що ми вже розробили свої пропозиції щодо запровадження перемир’я, узгодили з західними партнерами, бажано зі США, і чекаємо росіян у найближчі дні.

Оскільки Росія не продемонструвала серйозних намірів щодо мирного врегулювання, у Європи та США залишається лише єдиний вихід – виконати обіцянки, які стосуються запровадження санкцій, і так спробувати натиснути на РФ.

Загроза для Дніпропетровської області

РФ хотіла хоча б однією ногою стати у Дніпропетровську область до травня, повідомив Зеленський. Незважаючи на те, що це ворогу зробити не вдалося, він продовжує намагання прорватися до адмінмежі Дніпропетровщини.

Так, на Новопавлівському напрямку російські військові проводять штурми малими групами піхоти, повідомляв речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин.

За словами військового експерта Павла Нарожного, ситуація там наразі така – ворог тисне, але поки що успіхів не має.

– Вони приблизно за 5-7 км від меж цього кордону. Але, повторюсь, охороняти межі кордону не треба. Треба оборонятись, треба працювати по військових цілях та завданнях, – каже він.

Крім того, загарбники намагаються прорватися у бік адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей.

Оріхівський напрямок: що там відбувається

На Оріхівському напрямку (Запоріжжя) противник намагається пробити нашу оборону і захопити плацдарм поблизу населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки. Якщо ворогу вдасться це зробити, він зможе тримати під вогневим контролем наші логістичні шляхи із Запоріжжя, які, зокрема, прямують до Гуляйполя та Оріхового.

– Також звідти ворог зможе здійснювати вогневий вплив на саме Запоріжжя й обстрілювати його південне та східне передмістя, – наголосив Владислав Волошин.

Однак, як наголошує військовий експерт Павло Нарожний, для виконання такого завдання у ворога на цьому напрямку недостатньо розвинута логістика.

– Щоб щось доставити на Оріхівський напрямок, росіянам треба їхати вздовж моря, розвантажувати це все в Мелітополі, з Мелітополя везти далі. І ще й треба врахувати, що там багато проукраїнськи налаштованого населення, партизанів, які ускладнюють життя окупантам, звітуючи нашим органам про будь-які його переміщення, – додає військовий експерт.

Тож, на думку Павла Нарожного, всі дії ворога на Півдні мають передусім відволікальну та сковувальну мету, а основний напрямок бойовий дій – це Донбас та Сумщина.

– Загроза, що РФ зможе захопити плацдарм поблизу населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки, і це створить певну небезпеку для нашої логістики, про яку казав Волошин, звісно, є, але я більш ніж впевнений, що українські військові будуть давати гідну відсіч окупантам, що вони зупинять цей наступ, – наголошує Павло Нарожний.

Тож хоч загроза на Оріхівському напрямку є, вона, з огляду на вищесказане, є відносно невеликою, а перерізання наших логістичних шляхів – малоймовірним.

Ситуація на Покровському та Краматорському напрямках та у Вовчанську

Як зауважив військовий експерт Олексій Гетьман, Покровський напрямок залишається найгарячішим, там відбувається від третини до половини всіх бойових зіткнень на фронті.

– Активні бойові дії там продовжуються вже майже рік. Якщо за цей час росіяни так і не підійшли до околиць міста чи не зайшли у саме місто, то це означає лише одне – їм там не особливо щось вдається, вони зазнають великих втрат, – каже експерт.

Тож всі повідомлення про те, що ворог просувається на Покровщині, перебільшені, зауважує Гетьман.

На Краматорському напрямку ситуація кардинально за цей тиждень не змінилась – там так само відбуваються бойові зіткнення, як і на інших ділянках фронту, хоч й з меншою інтенсивністю, ніж на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог продовжує концентрувати основні зусилля в районі Вовчанська та навколишніх населених пунктів. Найінтенсивніші бойові дії точаться поблизу Вовчанських Хуторів та села Тихе.

Літній наступ РФ

Росія розпочала наступ на всіх напрямках, заявив 15 травня речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків Павло Шамшин.

– Наразі окупанти накопичують сили. Фактично літня наступальна операція ворога почалася, – сказав він.

Про це ж цього тижня заявив і президент Володимир Зеленський.

Як зауважив військовий експерт Павло Нарожний, РФ зосереджена більше на Покровському, Лиманському, Сумському напрямках, і ось чому.

На Покровському напрямку прорив ворога означатиме для України відрізання Слов’янсько-Краматорської агломерації від більшості поставок.

А це створює небезпеку для українських військових, які перебувають у Слов’янську, Краматорську, Часовому Яру та Костянтинівці. Постачання боєприпасів, їжі тощо буде здійснюватися ґрунтовими дорогами, тобто дуже довго, повільно і невчасно.

Але наразі наші захисники міцно тримають Покровський напрямок і не лише змогли стабілізувати ситуацію там, а й перехопили ініціативу.

– На Покровському напрямку у нас зосереджені найбільш боєздатні підрозділи, які є в Збройних силах України. Це 35, 38 бригади морської піхоти. Це 25 Січеславська аеромобільна бригада. Це найбільш потужні бригади ЗСУ, які не дають прорвати ворогу Слов’янсько-Краматорську агломерацію, – зауважив він.

На Лиманському напрямку ворог також зосереджує зусилля і навіть, на жаль, має певні тактичні успіхи, зауважує військовий експерт. Для РФ прорив на цій ділянці фронту є важливим, оскільки якщо її війська пройдуть дорогу, яка веде до Слов’янська та йде вздовж фронту поблизу Лимана, це створить загрозу не лише для Донбасу, а й навіть для Харкова.

На Сумщині РФ також суттєво активізувалась, на чому наголошував і глава нашої держави Володимир Зеленський, зауважуючи, що головним напрямком наступу ворога стала саме Сумська область. За його словами, саме туди Росія стягнула близько 67 тис. військових.

Тут основний ризик – це захоплення ворогом великого села Юнаківка, яке входить у так звану агломерацію з декількох сіл. Справа у тому, що Суми розташовані за 20 км від Юнаківки, а населені пункти розділяє лише ліс, там вже немає населених пунктів. Проте наразі ворог не може там просунутися.

На Харківщині ворог також зосереджує наступальні зусилля.

Тож є всі ознаки початку серйозного літнього наступу, якому, зокрема, сприяють погодні умови, зауважує Павло Нарожний.

Ситуація на Херсонщині

Заступник керівника Офісу президента України, екскомандир 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр Павло Паліса казав, що противник, ймовірно, спробує розвивати наступ з форсуванням водної перешкоди на Херсонщині.

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, такі дії ворог чинить постійно, там йде боротьба за острови. Він зауважує, що мета РФ — вийти на Херсон.

– Однак наголошу, що жодних вільних шляхів, якихось відкритих просторів, які б створювали передумови для окупантів у досягненні їхньої мети, наразі немає, – зауважив він.

Обстановка на Сумщині та Курщині

Поблизу Сумщини, зокрема на кордоні, йдуть важкі бої. Як зауважує Павло Нарожний, на території Курської області українські військові досі утримують плацдарм, який відіграє важливу роль у стримуванні наступу ворога на Суми.

– Це буферна зона між Сумщиною і Курською областю. І вона є дуже важливою, оскільки без захоплення цього плацдарму ворог не може рухатись далі на місто Суми. Там, якщо ви подивитесь на карту, ворог вже є у невеликих та зруйнованих селах Новеньке і Басівка. А далі за цими селами розташована Юнаківка, захоплення якої і створює великий ризик для Сум, – зауважує експерт.

Наразі на цій ділянці фронту тривають бої, ворог не має можливості просунутися далі.

– Вони там втрачають величезну кількість людей, тому що там працюють і наші артилеристи, й оператори дронів, і піхота, яка також відіграє важливу роль. Цей плацдарм — на панівних висотах, і вибити звідти наші війська досить складно, – зауважує військовий експерт.

Тож цей напрямок та Покровський є найбільш інтенсивними та динамічними з-поміж інших ділянок фронту.

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