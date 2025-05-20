По данным Госпогранслужбы, с начала 2022 года украинскую границу незаконно пересекли 44,9 тыс. человек, еще почти 30 тыс. человек были задержаны при попытке незаконного пересечения границы.

Об этом сообщила народный депутат Юлия Яцык на своей странице в Facebook по итогам заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Сколько людей нелегально выехало из Украины

Органы досудебного расследования возбудили более 7 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным пересечением границы. В то же время, реальных приговоров было чуть более 400.

Сообщается, что незаконное пересечение государственной границы граждане осуществляют преимущественно такими способами:

по поддельным документам (о снятии с воинского учета, справкам ВВК о непригодности, документам о статусе многодетного родителя, документов о статусе соискателя высшего образования за рубежом и т.д.);

без прохождения соответствующего пограничного контроля (в частности в пунктах пропуска);

с использованием лицами своих паспортов граждан иностранных государств;

путем пересечения линии соприкосновения с последующим выездом за границу через временно оккупированную территорию и РФ;

выезд через систему Шлях (как водителя, осуществляющего перевозки медицинских и гуманитарных грузов или водителя по международным перевозкам грузов и пассажиров и т.д.);

на основании писем государственных и правоохранительных органов в ГПСУ с ходатайствами о содействии военнообязанным лицам в пересечении государственной границы.

На заседании участники обсудили отсутствие четкого разделения документов, которые пограничники должны требовать у лица при пересечении границы.

Среди проблематик выделили также и то, что пограничники не ведут контроль за возвращением лица, которое выехало, в установленный срок. Это приводит к нередким случаям невозвращения спортсменов, должностных лиц и других лиц, а также к несвоевременному уведомлению о таких фактах правоохранительных органов.

