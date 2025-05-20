Майже 45 тис. українців незаконно перетнули кордон з 2022 року – ТСК Верховної Ради

За даними Держприкордонслужби, із початку 2022 року український кордон незаконно перетнули 44,9 тис. осіб, ще майже 30 тис. осіб було затримано під час спроби незаконного перетину кордону.

Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Скільки людей нелегально виїхало з України

Органи досудового розслідування порушили понад 7 тис. кримінальних справ, пов’язаних з незаконним перетином кордону. Водночас, реальних вироків було трохи більше 400.

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Повідомляється, що незаконний перетин державного кордону громадяни здійснюють переважно такими способами:

за підробними документами (про зняття з військового обліку, довідкам ВЛК про непридатність, документам про статус багатодітного батька, документів про статус здобувача вищої освіти за кордоном тощо);

без проходження відповідного прикордонного контролю (зокрема у пунктах пропуску);

з використанням особами своїх паспортів громадян іноземних держав;

шляхом перетинання лінії зіткнення з подальшим виїздом за кордон через тимчасово окуповану територію і РФ;

виїзд через систему Шлях (як водія, який здійснює перевезення медичних та гуманітарних вантажів або водія з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів тощо);

на підставі листів державних та правоохоронних органів до ДПСУ з клопотаннями щодо сприяння військовозобов’язаним особам у перетині державного кордону.

На засіданні учасники обговорили відсутність чіткого поділу документів, які прикордонники мають вимагати в особи під час перетину кордону.

Серед проблематик виокремили також й те, що прикордонники не ведуть контроль за поверненням особи, яка виїхала, у встановлений строк. Це призводить до непоодиноких випадків неповернення спортсменів, посадовців та інших осіб, а також до несвоєчасного повідомлення про такі факти правоохоронних органів.

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