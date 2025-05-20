Ночная атака на Днепропетровщину: горели предприятие и фермерское хозяйство
Ночная атака дронов 20 мая на Днепропетровскую область не обошлась без последствий — в разных районах бушевали пожары.
Ночная атака 20 мая: последствия на Днепропетровщине
Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, во время обстрела области беспилотниками силами ПВО уничтожено три воздушные цели, однако в Павлоградском районе в результате атаки произошел пожар на территории фермерского хозяйства. Сейчас спасатели уже укротили возгорание.
Кроме того, в Синельниковском районе российские БпЛА повлекли разрушения и пожар на территории производственного предприятия.
А Никопольский район враг атаковал FPV-дронами и артиллерией. В частности, под удар попали сам Никополь, а также Покровская, Мировская и Марганецкая общины.
Однако, по словам Лысака, к счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.
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