Ночная атака на Днепропетровщину: горели предприятие и фермерское хозяйство

Ночная атака дронов 20 мая на Днепропетровскую область не обошлась без последствий — в разных районах бушевали пожары.

Ночная атака 20 мая: последствия на Днепропетровщине

Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, во время обстрела области беспилотниками силами ПВО уничтожено три воздушные цели, однако в Павлоградском районе в результате атаки произошел пожар на территории фермерского хозяйства. Сейчас спасатели уже укротили возгорание.

Кроме того, в Синельниковском районе российские БпЛА повлекли разрушения и пожар на территории производственного предприятия.

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А Никопольский район враг атаковал FPV-дронами и артиллерией. В частности, под удар попали сам Никополь, а также Покровская, Мировская и Марганецкая общины.

Однако, по словам Лысака, к счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

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