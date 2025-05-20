Нічна атака на Дніпропетровщину: горіли підприємство і фермерське господарство

Нічна атака дронів 20 травня на Дніпропетровську область не минулася без наслідків – у різних районах вирували пожежі.

Нічна атака 20 травня: наслідки на Дніпропетровщині

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, під час обстрілу області безпілотниками силами ППО знищено три повітряні цілі, проте у Павлоградському районі внаслідок атаки сталася пожежа на території фермерського господарства. Наразі рятувальники вже приборкали займання.

Крім того, у Синельниківському районі російські БпЛА спричинили руйнування та пожежу на території виробничого підприємства.

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А Нікопольський район ворог атакував FPV-дронами та артилерією. Зокрема, під удар потрапили сам Нікополь, а також Покровська, Мирівська і Марганецька громади.

Проте, за словами Лисака, на щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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