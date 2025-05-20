Как подтвердить стаж приобретенный за рубежом в 2025 году: основные изменения

16 мая Кабинет министров Украины принял Постановление №562, которым разрешается при определении права на пенсию по Украине включать страховой стаж, приобретенный украинцами за рубежом.

Как подтвердить стаж работы за рубежом при назначении пенсии в Украине — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой нужен страховой стаж для назначения пенсии по возрасту в 2025 году

Минсоцполитики отмечает, что продолжительность страхового стажа непосредственно влияет на размер пенсии. Чем дольше человек платит страховые взносы, чем больше их размер — тем больше будет пенсия.

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Возраст возможного выхода на пенсию зависит от продолжительности страхового стажа. Так чтобы выйти на пенсию необходимо иметь:

не менее 32 лет — в 60 лет;

от 22 до 32 лет — в 63 года;

от 22 до 15 лет — в 65 лет.

Стаж работы за границей при назначении пенсии: основные изменения

Размер пенсии украинцев зависит от страховых взносов, уплаченных в Украине (Закон № 3674).

Ранее в Украине для назначения пенсии учитывали только стаж, приобретенный в Украине. Исключение составляли страны, с которыми Украина имела ратифицированные соглашения по учету стажей.

Но теперь, согласно Постановлению №562, если человек работал за рубежом, то его стаж также будут учитывать при определении права на пенсию.

Например, если человек проработал в Украине 25 лет и еще 5 лет за рубежом, то до принятия постановления, он бы не имел права на назначение пенсии по возрасту. Теперь он сможет включить 5 лет страхового стажа приобретенных за рубежом в страховой стаж в Украине.

Такие изменения в законодательстве устанавливают справедливость в назначении пенсий для тех украинцев, которые сейчас работают за рубежом. При возвращении в Украину они будут обеспечены всеми надлежащими правами.

Также принятое Постановление №562 регулирует подтверждение стажа для граждан, которые приобретали свой стаж в РФ и Беларуси. С началом полномасштабного вторжения любое взаимодействие с пенсионными органами данных стран было прекращено, поэтому предоставить подтверждающую справку на данный момент невозможно. Поэтому украинцам, которые ранее работали в этих странах, при назначении пенсии такие сведения не добавлялись.

Однако теперь человек может декларативно подтвердить, что не получает пенсию от органов страны-агресора РФ или Беларуси, и что он несет юридическую ответственность за предоставление правдивой информации. Такого заверения будет достаточно для назначения пенсии в Украине.

Как подтвердить стаж приобретенный за рубежом

После принятия правительством постановления, разрешается включать страховой стаж, приобретенный украинцами за рубежом, для определения права на пенсию по возрасту в Украине. То есть теперь в этот стаж будет засчитываться официальная работа в иностранных странах, даже с которыми Украина не заключала соответствующих международных соглашений.

Для этого нужно лишь предоставить официальные документы и подтвердить наличие такого стажа.

Чтобы при оформлении пенсии по возрасту в Украине официальный трудовой стаж приобретенный человеком за рубежом был учтен, необходимо подать документы, которые это подтверждают (выписки, справки и т.д.).

В случае отсутствия таких документов или недостачи Пенсионный фонд Украины будет обращаться в компетентные органы других государств через министерство иностранных дел.

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