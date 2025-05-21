В Сенате США требуют вернуть Украине похищенных детей до мирного соглашения

Группа сенаторов Конгресса США представила резолюцию, которая определяет, что с Россией нельзя заключать никакого мирного соглашения пока государство-територист не вернет всех похищенных украинских детей.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Инициаторами резолюции стали сенатор-республиканец Чак Грассли и сенатор-демократ Эми Клобучар. К ним присоединились Роджер Викер, Джонни Эрнст, Рик Скотт, Дик Дурбин и Джон Феттерман — представители обеих партий Конгресса.

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По его словам, похищение украинских детей — это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации.

— Мы этого не позволим. Благодарен сенаторам за поддержку. Возвращение каждого ребенка — наш общий долг. И это условие завершения войны, — подчеркнул Андрей Ермак.

Посол Украины в США Оксана Маркарова поблагодарила американских сенаторов за привлечение внимания к преступлениям России против украинских детей.

— Вместе с нашими американскими партнерами должны защитить детей и их будущее, — подчеркнула дипломат.

Резолюция по возвращению похищенных украинских детей

Резолюция осуждает похищение и насильственное перемещение Россией украинских детей и отмечает, что российское вторжение все чаще подвергает детей торговле людьми и эксплуатации, детскому труду, сексуальному насилию, голоду, увечьям, травмам и смерти.

Отмечается, что Россия похитила почти 20 тыс. украинских детей, чтобы стереть их культурную идентичность.

— Бесчеловечное и неспровоцированное нападение Путина на Украину начало самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Он похитил тысячи детей, чтобы промыть им мозги и русифицировать, пытаясь уничтожить их культурную идентичность и наследие. Соединенные Штаты должны требовать возвращения этих детей, прежде чем заключать соглашение о прекращении войны в Украине, — заявил Грассли.

Клобучар назвала массовое похищение украинских детей Россией — зверством.

— Мы не можем согласиться с миром, где детей похищают во время войны и используют как заложников на переговорах. Эти дети должны быть безусловно возвращены до того, как будет заключено любое мирное соглашение, — заявила сенатор.

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