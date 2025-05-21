У Сенаті США вимагають повернути Україні викрадених дітей до мирної угоди

Група сенаторів Конгресу США представила резолюцію, яка визначає, що з Росією не можна укладати жодної мирної угоди допоки держава-територист не поверне всіх викрадених українських дітей.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Ініціаторами резолюції стали сенатор-республіканець Чак Грасслі та сенаторка-демократка Емі Клобучар. До них приєдналися Роджер Вікер, Джоні Ернст, Рік Скотт, Дік Дурбін та Джон Феттерман — представники обох партій Конгресу.

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За його словами, викрадення українських дітей — це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації.

– Ми цього не дозволимо. Вдячний сенаторам за підтримку. Повернення кожної дитини — наш спільний обов’язок. І це умова завершення війни, — наголосив Андрій Єрмак.

Посолка України в США Оксана Маркарова подякувала американським сенаторам за привернення уваги до злочинів Росії проти українських дітей.

– Разом з нашими американськими партнерами маємо захистити дітей та їхнє майбутнє, – наголосила дипломатка.

Резолюція щодо повернення викрадених українських дітей

Резолюція засуджує викрадення та насильницьке переміщення Росією українських дітей і зазначає, що російське вторгнення все частіше наражає дітей на торгівлю людьми та експлуатацію, дитячу працю, сексуальне насильство, голод, каліцтва, травми та смерть.

Зазначається, що Росія викрала майже 20 тис. українських дітей, щоб стерти їхню культурну ідентичність.

– Нелюдський і неспровокований напад Путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та русифікувати, намагаючись знищити їхню культурну ідентичність та спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж укладати угоду про припинення війни в Україні, – заявив Грасслі.

Клобучар назвала масове викрадення українських дітей Росією – звірством.

– Ми не можемо погодитися зі світом, де дітей викрадають під час війни і використовують як заручників на переговорах. Ці діти мають бути безумовно повернуті до того, як буде укладена будь-яка мирна угода, – заявила сенаторка.

Викрадені Росією діти

На сьогодні Україна має щонайменше 19 546 підтверджених повідомлень про незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей до Росії, Білорусі або на окуповану Росією територію України.

Станом на 16 квітня Україні вдалося повернути лише 1 274 викрадених дітей.

У звіті Держдепартаменту США за 2024 рік зазначено, що Росія вербує або використовує дітей-солдатів, має державну політику або схему торгівлі людьми і є одним з найгірших центрів торгівлі людьми у світі.

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