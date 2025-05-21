От Донбасса до Подмосковья: кого настигло возмездие за военные преступления и сотрудничество с РФ

Недавние сообщения о том, что Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида, снова привлекли внимание к ряду резонансных смертей и покушений на известных лиц. Сейчас украинские спецслужбы отвергают свою причастность к смерти Портнова.

За время полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано или совершено покушение на целый ряд публичных фигур, часть из которых была связана с распространением враждебной пропаганды или перешла на сторону агрессора.

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Факты ICTV узнавали, что известно об убийствах и покушениях на лиц, которые распространяли пророссийские нарративы, совершали военные преступления и сотрудничали с оккупационными властями.

Покушение на Сергея Горенко

16 сентября 2022 года Луганская областная администрация подтвердила, что в результате взрыва в здании так называемой “генпрокуратуры” в оккупированном Луганске погибли самопровозглашенный “генеральный прокурор” Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Он был украинским правоохранителем, который впоследствии стал пророссийским коллаборационистом. С 2019 по 2022 год он занимал должность «генерального прокурора» самопровозглашенной “Луганской народной республики” (ЛНР).

Покушение на Владлена Татарского

Российский пропагандист Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Смерть наступила в результате взрыва статуэтки, которую ему преподнесла Дарья Трепова во время одного из его «творческих вечеров» в кафе на Университетской набережной.

Российские следственные органы обвинили Трепову, которую впоследствии приговорили к 27 годам колонии.

Покушение на Илью Киву

Илья Кива был застрелен 6 декабря 2023 года в Подмосковье, в парковой зоне гостиничного комплекса. По данным российского следствия, он получил два пулевых ранения — в грудь и голову.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона подтвердил ликвидацию Кивы.

Напомним, что еще в январе 2022 года Илья Кива покинул территорию Украины и выехал в Россию. После начала полномасштабной войны он перебрался в Москву. Уже в апреле того же года он заявил о намерении обратиться к российским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.

Покушение на Валерия Транковского

Валерий Транковский погиб утром 13 ноября 2024 года в Севастополе, на временно оккупированной территории Крыма. Его автомобиль был взорван с помощью самодельного взрывного устройства с дистанционным управлением. Это была спецоперация СБУ. Российский капитан погиб от потери крови после того, как в результате ранения потерял обе ноги.

Транковского называют причастным к военным преступлениям — в частности, именно он отдавал приказы о ракетных ударах из акватории Черного моря по украинским городам.

При его участии в июле 2022 года был осуществлен обстрел Винницы ракетами Калибр, в результате чего погибли 29 мирных жителей.

Покушение на Игоря Кириллова

Игорь Кириллов погиб 17 декабря 2024 года в Москве, на Рязанском проспекте. Он умер в результате детонации взрывного устройства, заложенного в электросамокат, вместе со своим помощником Ильей Поликарповым. За его ликвидацией стояла Служба безопасности Украины.

Напомним, что генерал-лейтенанту Игорю Кириллову Служба безопасности Украины заочно предъявила подозрение в широкомасштабном использовании запрещенного химического оружия против украинских Сил обороны на восточных и южных направлениях.

Покушение Дарью Дугину

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в Подмосковье, недалеко от поселка Большие Вязьмы. Ее автомобиль взорвался, когда она находилась за рулем; взрывное устройство было заложено под днище машины.

Отца Дарьи — Александра Дугина часто называют главным идеологом президента РФ Владимира Путина и всего Кремля. Он активно продвигает идею евразийства — концепцию, обосновывающую доминирование России на большом едином геополитическом пространстве.

Покушение на Станислава Ржицкого

Станислав Ржицкий был застрелен 10 июля 2023 года в Краснодаре, Россия, во время утренней пробежки. Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого Сергея Денисенко как исполнителя. Его гибель связывают с тем, что он был командиром подводной лодки Краснодар, с которой осуществлялись ракетные удары по Украине.

Покушение на Михаила Шатского

Михаил Шатский был застрелен 11 декабря 2024 года в Подмосковье, в Кузьминском лесопарке. Он был известным разработчиком крылатых ракет Х-69. Его ликвидация была результатом спецоперации ГУР.

Покушение на Алексея Ковалева

Нардеп-предатель Алексей Ковалев был найден мертвым 28 августа 2022 года в Голой Пристани на временно оккупированной Херсонщине, вместе со своей девушкой. Он имел огнестрельные ранения. Обстоятельства его гибели не до конца выяснены; российские власти заявили об убийстве, тогда как украинские источники предполагали причастность украинских партизан.

Напомним, что Ковалев остался на территории Херсонщины после ее захвата российскими войсками и сотрудничал с оккупационными властями. Его бизнес поставлял продукты питания во временно оккупированный Крым, откуда их дальше переправляли в Россию. В начале июля он занял должность так называемого заместителя председателя в незаконной администрации Херсонской области, созданной оккупантами.

Покушение на Олега Царева

На Олега Царева было совершено покушение 27 октября 2023 года в Ялте, на временно оккупированной территории Крыма, на территории его имения. Он получил огнестрельное ранение, находился в реанимации, но выжил.

В Украине его заочно приговорили к 12 годам заключения по обвинению в посягательстве на территориальную целостность государства и попытке насильственного захвата власти. Кроме того, ему инкриминируют государственную измену и сотрудничество с оккупационными властями. По информации украинских правоохранительных органов, за этим покушением стоит Служба безопасности Украины.

Покушение на Владимира Сальдо

По Владимиру Сальдо, в 2022 году были сообщения о нескольких попытках покушений. 8 августа 2022 года он был госпитализирован, вероятно, из-за отравления. Однозначной информации об успешном покушении или его исполнителях нет, обстоятельства остаются не до конца выясненными.

Покушение на Захара Прилепина

6 мая 2023 года неподалеку от Нижнего Новгорода в России взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился российский пропагандист Захар Прилепин. Ответственность за подрыв авто взяло на себя партизанское движение «Атеш». В своем заявлении представители движения отметили, что следили за Прилепиным с начала года и ожидали, что рано или поздно совершат атаку.

Несмотря на тяжелые ранения, Прилепин выжил и впоследствии сам сообщил, что находился за рулем автомобиля в момент взрыва.

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